Wind Tre a Piacenza con la fibra ultraveloce di Open Fiber

A Piacenza si può navigare fino a 1 Gbps grazie alla fibra veloce in modalità FTTH che sta posando Open Fiber e a Wind Tre, che è il primo operatore ad offrire connettività e servizi basati su questa infrastruttura.

La linea ultraveloce di Wind Tre è disponibile con soluzioni convergenti che prevedono una linea fissa in fibra FTTH e 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia, inclusi nell’offerta Fibra 1000 a brand Wind, e Giga illimitati da smartphone, con Super Fibra a marchio Tre.

Photo credit - depositphotos.com

Nella città emiliana, polo logistico e industriale di primaria rilevanza a livello nazionale, Open Fiber ha già cablato le prime 17mila unità immobiliari, comprese nelle aree a Sud della città. Il progetto prevede il cablaggio in totale di oltre 40 mila unità immobiliari, grazie a un investimento complessivo di circa 14 milioni di euro.

In questo modo anche a Piacenza, importante snodo tra diverse regioni italiane, sarà possibile abilitare una vasta gamma di servizi innovativi, che si estendono ad ambiti come l’e-learning, lo smart working, la domotica, lo streaming online di contenuti in HD, fino all’accesso alle piattaforme avanzate della Pubblica Amministrazione.