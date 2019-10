Wind Tre grazie a Open Fiber fornirà servizi 1 Gbps nei 7mila comuni dei bandi Infratel

Anche Wind Tre, grazie all'accordo di oggi con Open Fiber, fornirà servizi di connettività ultra broadband nelle aree in digital divide dei bandi Infratel.

Wind Tre, grazie all’accordo di oggi con Open Fiber, si è impegnata a fornire i servizi di connettività negli oltre 7mila comuni dei bandi Infratel. In pratica è stata rafforzata l’attuale collaborazione che vede impegnati i due operatori a coprire 271 città con reti FTTH e connessioni ultraboardand da 1 Gbps. In sintesi lavoreranno insieme sui due progetti di Open Fiber: quello privato e quello pubblico. Nel primo caso si parla di aree del Paese competitive; nel secondo delle cosiddette “aree bianche” in digital divide.

“Il nuovo accordo firmato con Open Fiber per portare i servizi in fibra FTTH anche nei Comuni delle ‘Aree Bianche’, rappresenta un passaggio molto importante per il superamento del Digital Divide nei piccoli centri e nelle zone meno abitate del Paese”, ha commentato Gianluca Corti, Chief Commercial Officer di Wind Tre. “Grazie alla moderna rete ultrabroadband, infatti, Wind Tre potrà abilitare servizi di grande valore per famiglie e imprese, in modo da contribuire concretamente allo sviluppo dei territori finora mai raggiunti dall’ecosistema digitale”.

Concorda Simone Bonannini, Direttore Marketing e Commerciale di Open Fiber, che ha sottolineato che “l’ampliamento dell’accordo strategico con Wind Tre conferma la validità del modello wholesale only di Open Fiber che consente a tutti di accedere a parità di condizioni ad una rete moderna, veloce ed efficiente su cui possono essere commercializzati servizi evoluti anche nelle aree più difficilmente raggiungibili e meno densamente popolate del Paese. Sono oltre 70 i Comuni di questo cluster in cui Open Fiber ha reso disponibile l’infrastruttura per l’attivazione di servizi interamente in fibra, grazie all’iniziale fase promozionale di sperimentazione. Le aree bianche hanno bisogno di abbattere il digital divide, stiamo lavorando per questo”.

A questo punto nelle zone oggetto dei bandi Infratel Open Fiber può vantare accordi con i principali operatori per erogare i servizi di connettività: TIM, Vodafone, Fastweb, Tiscali e anche Wind Tre.