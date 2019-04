Wind Tre, la Super Rete 4.5G è già attiva in 21 province italiane

Super rete 4.5G è il primo frutto concreto della fusione societaria tra Wind e Tre e della successiva unificazione delle infrastrutture. Presente già in 21 province italiane da nord a sud, consente una velocità di download fino a 1 Gbps.

La Super Rete 4.5G di Wind Tre, annunciata da pochi giorni, è già attiva in ben 21 province italiane sparse da nord a sud (la mappa interattiva è consultabile qui) e, con la sua velocità massima in download di 1 Gbps, consente all’operatore di allinearsi all’offerta di TIM e Vodafone.

Super Rete 4.5G costituisce infatti il primo frutto concreto della fusione aziendale avvenuta qualche anno fa tra Wind e Tre e la prima evoluzione della successiva unificazione infrastrutturale. Basata su tecnologie Carrier Aggregation e MiMo permette di raggiungere un’elevata velocità, tanto che, stando alle rilevazioni effettuate dalla società P3, Super Rete 4.5G è già la più veloce in assoluto nella provincia di Alessandria, ma il risultato potrà ovviamente essere replicato anche in altri territori. Wind Tre parla di un miglioramento del 250% per quanto riguarda la velocità media di download e del 30% per la qualità della voce dei servizi mobile.

Le 21 province servite fino ad ora sono: Monza Brianza, Milano (entrambe con copertura del 99,9%), Biella (99,7%), Vercelli (98,4%), Asti (99,1%), Alessandria (99%), Trieste (99,9%), Padova (99,9%), Modena (99,9%), Bologna (99,8%), Rimini (97%), Macerata (99%), Fermo (100%), Ascoli Piceno (99,7%), Bari (99,9%), Cosenza (98,4%), Crotone (99,7%), Vibo Valentia (99,9%), Agrigento (99,8%), Ragusa (99,8%) e Siracusa (100%).

Super rete 4.5G sarà ovviamente consolidata nel corso di quest’anno e quindi man mano estesa ad altre province. Nel frattempo Wind Tre, per promuovere la sua nuova rete mobile ad alte prestazioni ha indetto una campagna promozionale che prevede la prova gratuita della nuova tecnologia per i clienti dei territori già coperti che abbiano attiva una delle offerte telefoniche consumer di Tre, Wind o Wind Tre Business. Per farlo sarà sufficiente recarsi in un negozio Wind o Tre e chiedere informazioni.