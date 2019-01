Wind Tre, servizi fibra 1 Gbps anche a Pavia grazie alla rete FTTH di Open Fiber

Wind Tre da ieri ha attivato le vendite dei servizi fibra a 1 Gbps (1000 Mbps down, 100 Mbps up) a Pavia grazie alla rete Fiber-To-The-Home (FTTH) di Open Fiber. Si tratta della prima offerta di questo genere nel noto centro lombardo.

“Con l’avvio della connettività ultraveloce a Pavia, Wind Tre e Open Fiber estendono ulteriormente i servizi in fibra in Lombardia, dopo aver già collegato diverse città italiane e numerosi comuni nella regione, attraverso un’infrastruttura che garantisce il massimo delle performance in navigazione e la velocità di connessione fino a 1 Gigabit al secondo”, ricorda Wind.

Nello specifico Wind Tre offre soluzioni convergenti: Wind Fibra 1000 con abbinati 100 Giga per gli smartphone di tutta la famiglia e 3 Super Fibra con abbinati Giga illimitati da smartphone. In entrambi i casi sono inclusi i modem Wi-Fi. Wind Fibra 1000 e 3 Super Fibra costano 24,90 euro al mese.