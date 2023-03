Quanti di voi hanno necessità di una bilancia (per persone) dal costo di quasi 400 euro? Probabilmente non molti, a meno che oltre al peso vogliate tenere sotto controllo tutta una serie di altri parametri che, calcolarsi separatamente, richiederebbe tempo e singoli prodotti che, alla fine dei conti, non vi farebbero risparmiare così tanto. Se siete tra queste persone che in meno di un minuto vogliono tenere sotto controllo parametri come l’andamento del peso, la composizione del peso corporeo diviso per massa muscolare, ossatura, grasso o viscere, la salute dei nervi, l’età vascolare, effettuare un ECG che ci può dare segni di qualcosa che non sta andando nel verso giusto, la saturazione d’ossigeno nel sangue, e anche altri parametri, allora potreste considerare l’acquisto della Body Scan, la bilancia per persone di Withings che fa tutto questo, e lo fa bene.

Come è fatta

È una bilancia per persone, e si presenta proprio come potete immaginare, cioè come una pedana da posizionare a terra e sui cui salire. La copertura su cui poggerete i piedi è in vetro e lungo il lato superiore c’è uno schermo LCD, proprio come la maggior parte delle bilance. La differenza, in questo caso, è la capacità dello schermo di comunicare con noi per guidarci attraverso le varie misurazioni.

Un altro elemento inusuale è una sorta di maniglia, collegata con un filo estensibile, su cui sono posizionati dei sensori, degli elettrodi, necessari per effettuare tutte le misurazioni avanzate di cui vi abbiamo già accennato. Il filo estensibile si può rilasciare per farlo rientrare nella bilancia, o potrete anche agganciarlo a un apposito supporto presente nella confezione che dovrà essere installato su una parete, tramite un biadesivo. In pratica vi eviterà di dovervi abbassare ogni volta e srotolarlo, una soluzione comoda se avrete un posto dove posizionare la bilancia in piata stabile.

Se, come nel nostro caso, preferite riporre la bilancia in un armadio o posizionarla in verticale o sotto un mobile, allora non avrete bisogno di questo accessorio.

Come funziona

Per utilizzare la bilancia dovrete prima di tutto scaricare l’applicazione Withings, disponibile per Android o iPhone, e creare un account. Se avete già altri prodotti Withings, dovrete solo registrare la bilancia. La comunicazione con lo smartphone avviene tramite bluetooth. Durante la registrazione vi verrà richiesta anche l’età e altre informazioni importanti per dare un significato ai dati biometrici rilevati dalla bilancia.

La procedura di registrazione è la stessa di ogni altro prodotto smart moderno, non serve che perdiamo tempo a indicare ogni singolo passaggio, anche perché vi verranno indicati in maniera chiara dall’applicazione.

L’utilizzo della bilancia è invece assolutamente elementare. Ci salite a piedi nudi, afferrate la bacchetta con gli elettrodi, assicurandovi di posizionare le mani sugli inserti in metallo, e aspettate. La misurazione di tutti i parametri impiega circa un minuto, lo schermo della bilancia vi mostra i risultati che poi saranno inviati alla vostra applicazione.

A misurazione ultimata vi verranno mostrate le previsioni del tempo, potrete scendere e ritirare la bilancia.

Cosa misura

Vediamo nello specifico cosa misura Withings Body Scan.

Peso

Ovviamente misura il peso corporeo e vi da delle indicazioni sull’andamento del vostro peso, non solo nell’app ma anche a schermo, indicandovi quanti chilogrammi avete perso, o aggiunto, dall’ultima misurazione. In base al peso (età e altezza, che avete indicato nell’applicazione), vi verrà mostrato un indice di massa corporea, mentre i dati registrati potranno essere consultati e filtrati per capire l’andamento.

Composizione corporea

Il fattore peso può essere diviso in grasso corporeo e massa muscolare, nonché viene indicato anche il grasso viscerale e corporatura ossea. In pratica, si può tenere sotto controllo la perdita di peso se sta inficiando più o meno la massa muscolare, poiché in un programma di dimagrimento si tenderà a voler eliminare la massa grassa. La massa d’acqua invece è un parametro che può indicare (e l’applicazione vi darà dei risultati a riguardo) la corretta idratazione.

Composizione corporea segmentale

Andando ancora più nel dettaglio viene misurata la distribuzione del grasso e dei muscoli nel corpo, con un’analisi del busto, braccia e gambe. In questo caso viene dato un riferimento su una scala che vi mette a confronto con altri dati raccolti, dandovi indicazione se siete sopra o sotto alla media.

Salute dei nervi

Questo è un parametro che viene rilevato stimolando le ghiandole sudoripare nei piedi per identificare delle possibili neuropatie. L’applicazione da un risultato in termini di valutazione, cioè se normale o no.

Età vascolare

Tramite l’analisi del flusso sanguigno viene indicata un’età vascolare, che identifica lo stato delle arterie. Se l’eta rilevata dall’analisi è nel range della vostra età, o inferiore, ci dovrebbe essere meno probabilità di sviluppare una patologia cardiovascolare.

Saturazione di ossigeno

La quantità di ossigeno contenuta nei globuli rossi. In questo caso il risultato viene dato sotto forma di “normale”, “inferiore alla media” e “basso”.

ECG

viene effettuato un ECG di 30 secondi, in cui determinare alcuni degli altri parametri indicati o un possibile problema cardiaco.

Velocità dell’onda di polso

È un altro parametro che definisce la salute del cuore e dell’apparato vascolare. Il risultato viene indicato come più o meno ottimale.

La nostra prova

La facilità d’uso di questa bilancia, in abbinamento alla quantità di parametri che è in grado di rilevare è disarmante. Un minuto al giorno è sufficiente per darci molti parametri, con il minimo sforzo.

Non abbiamo avuto alcuna difficoltà nell’usarla, ma abbiamo ottenuto risultati sulle misurazioni cardiache un po’ sopra alla media. Abbiamo sempre fatto le misurazioni alla mattina, prima o dopo la doccia. Probabilmente non sempre era il momento ideale, dopotutto non è un momento di riposo assoluto ed è normale che il cuore raggiunga una frequenza cardiaca un po’ più alta di quella a riposo.

È importante ricordarci che questa bilancia non si occupa solo del peso, che può essere misurato in ogni momento senza problemi. L’analisi di altri parametri porta a dover adattare le nostre abitudini, cambiando il momento in cui effettuare le misurazioni.

Verdetto

È difficile dire quanto siano corretti i valori che questa bilancia ci propone, soprattutto considerano la facilità con cui effettua tutte le misurazioni. Non possiamo verificarne la correttezza, soprattutto di alcuni parametri che richiederebbero analisi mediche approfondite. Tuttavia possiamo essere abbastanza speranzosi che i dati siano abbastanza veritieri, anche se probabilmente non precisi al millesimo. Questo ci basta perché sappiamo che Withings Body Scan non può e non deve sostituire un medico e una visita approfondita nel caso di problemi. Tuttavia, dovrebbe proprio essere uno strumento che ci porta a voler effettuare una visita approfondita, nel caso alcuni parametri indicati siano fuori scala. Non è differente rispetto ai vari wearable che ormai indossiamo da anni, degli strumenti utili a identificare una possibile patologia che, diversamente, rileveremmo solo in fasi avanzate.

Promossa quindi sotto il profilo dell’utilità delle misurazioni, non crediamo sia uno strumento per tutti. Se siete giovani, o anche di mezza età, senza particolari condizioni fisiche (patologie di varia natura), allora probabilmente non avrete bisogno di questa bilancia. Se invece siete in età avanzata, se volete tenere sotto controllo delle patologie o, ad esempio, vi siete messi in testa di rimettermi in forma, magari da uno stato di sovrappeso più o meno importante, allora la Withings Body Scan inizia a diventare uno strumento interessante. Vi aiuterà a tenere sotto controllo i progressi, vi spronerà a fare di meglio, tenendo sotto controllo anche altri parametri corporei che possono essere influenzati da un importante percorso di cambiamento del vostro corpo.