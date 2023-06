Non avete ancora acquistato una bilancia pesapersone intelligente? Forse non la ritenete necessaria, e forse avete anche ragione. Tuttavia, ci sono situazioni in cui una bilancia smart può fare la differenza, e non è necessario spendere centinaia di euro per avere un prodotto in grado di darvi tutto quello di cui avete necessità, evitando misurazioni per molti superflue.

Cosa sono le bilance intelligenti?

Le bilance intelligenti sono bilance digitali moderne dotate di tecnologie in grado di misurare molto più che il solo peso corporeo. A differenza delle bilance tradizionali che misurano solo il peso, questi dispositivi intelligenti utilizzano sensori e connettività wireless per raccogliere e trasmettere una vasta gamma di dati correlati alla salute. Collegandosi ad applicazioni per smartphone o ad altri dispositivi compatibili tramite Bluetooth o Wi-Fi, le bilance intelligenti offrono accesso a una serie di preziose informazioni, nonché permettono di tenere traccia facilmente dei propri dati.

Quali dati è possibile misurare con le bilance intelligenti?

Le bilance intelligenti, come detto, vanno oltre la misurazione del peso convenzionale e offrono una serie di metriche aggiuntive. Alcune delle misure principali fornite da questi dispositivi includono:

Indice di Massa Corporea (IMC): Considerando sia il peso che l’altezza, le bilance intelligenti calcolano l’IMC, un indicatore ampiamente utilizzato per determinare se un individuo rientra in un intervallo di peso sano.

(IMC): Considerando sia il peso che l’altezza, le bilance intelligenti calcolano l’IMC, un indicatore ampiamente utilizzato per determinare se un individuo rientra in un intervallo di peso sano. Analisi della Composizione Corporea : utilizzando l’impedenza bioelettrica, le bilance intelligenti possono determinare la percentuale di grasso corporeo, la massa muscolare, il contenuto di acqua e la densità ossea. Queste informazioni aiutano a monitorare e gestire la composizione corporea, fondamentale per gli appassionati di fitness e coloro che desiderano perdere peso.

: utilizzando l’impedenza bioelettrica, le bilance intelligenti possono determinare la percentuale di grasso corporeo, la massa muscolare, il contenuto di acqua e la densità ossea. Queste informazioni aiutano a monitorare e gestire la composizione corporea, fondamentale per gli appassionati di fitness e coloro che desiderano perdere peso. Tasso Metabolico Basale (TMB): le bilance intelligenti stimano il numero di calorie che il corpo di un individuo richiede a riposo, fornendo preziosi dati sul consumo e l’assunzione calorica giornaliera.

(TMB): le bilance intelligenti stimano il numero di calorie che il corpo di un individuo richiede a riposo, fornendo preziosi dati sul consumo e l’assunzione calorica giornaliera. Frequenza Cardiaca e Velocità dell’Onda del Polso: alcune bilance intelligenti incorporano sensori per misurare la frequenza cardiaca e la velocità dell’onda del polso, fornendo indicazioni sulla salute cardiovascolare.

Tutti i dati misurati vengono memorizzati all’interno delle bilance o anche caricati in apposite applicazioni online che sono consultabili facilmente tramite internet o un’app per smartphone.

Withings Body Smart, la bilancia intelligente da 99 euro

Withings offre una gamma completa di bilance intelligenti, e la Body Smart, che abbiamo provato per questo articolo, è la più economica. Abbiamo già provato il modello top di gamma, la Body Scan, di cui potete leggere la recensione a questo indirizzo: Withings Body Scan, la bilancia dalle mille misurazioni. Body Scan è un prodotto veramente molto completo, ma in realtà è più completo di quello che la maggior parte delle persone può desiderare. In altre parole permette di misurare moltissimi parametri, ma solo una parte di questi ha veramente rilevanza per la maggior parte degli utenti.

Infatti è proprio la Body Smart, la più economica, venduta a 99 euro, il modello che dovreste considerare se siete alla ricerca di una bilancia smart.

Ecco tutto quello che può misurare:

Peso corporeo

BMI

Composizione corporea

Massa grassa

Quantità di acqua nel corpo (massa dell’acqua)

Peso delle viscere

Massa muscolare

Massa ossea

BMR

Età metabolica

Frequenza cardiaca

Le misurazioni sono memorizzate, infatti vi mostra l’andamento nel tempo delle varie misurazioni, come la quantità di peso guadagnata o persa tra le varie misurazioni.

Sono già un sacco di dati, verrebbe quindi da chiederei che cosa ha in meno rispetto la top di gamma Body Scan. Essenzialmente la Body Scan aggiunge una serie di misurazioni cardiovascolari, aggiungendo la velocità dell’onda di polso, età vascolare, ECG, individuazione di fibrillazione atriale. Queste misurazioni aggiuntive sono possibili grazie alla presenza di ulteriori elettrodi posizionati su un manico da afferrare durante le misurazioni, non presente sulla Body Smart. E inoltre, la Scan è più precisa ed è in grado di suddividere la composizione corporea, quindi dirvi se la parte grassa è maggiormente presente sul busto, sulle gambe o sulle braccia, e lo stesso per la massa muscolare.

Insomma, è fantastico avere tutte queste misurazioni, ma se non avete particolari patologie da tenere sotto controllo e come la maggior parte delle persone vuole pesarsi per tenersi in forma, allora tutte le misurazioni aggiuntive e cardiovascolari non sono interessanti.

Come funziona la Body Smart?

Come per tutte le altre bilance intelligenti Withings, il centro di controllo è l’applicazione, presente su iPhone o Android. Dovrete scaricarla, registrarvi e successivamente seguire la procedura che vi far connettere la bilancia allo smartphone e poi al vostro account. L’uso vero e proprio richiede, come per qualsiasi bilancia, di posizionarla sul pavimento, salire e attendere. In automatico partirà la procedura di misurazione del peso e degli altri dati che vi saranno mostrati sullo schermo LCD durante la misurazione, o in un secondo momento all’interno dell’applicazione del vostro smartphone.

Chi ha bisogno di una bilancia intelligente?

Le bilance intelligenti si rivolgono a una vasta gamma di utenti con diversi obiettivi di salute e fitness. Ecco alcuni esempi di persone che possono trarre grandi benefici da questi dispositivi:

Appassionati di Fitness : per tutti coloro che vogliono raggiungere obiettivi di fitness specifici. Analizzando i cambiamenti nella composizione corporea e monitorando i dati storici, gli appassionati di fitness possono ottimizzare i loro allenamenti e i piani nutrizionali.

: per tutti coloro che vogliono raggiungere obiettivi di fitness specifici. Analizzando i cambiamenti nella composizione corporea e monitorando i dati storici, gli appassionati di fitness possono ottimizzare i loro allenamenti e i piani nutrizionali. Persone che vogliono perdere o guadagnare peso : coloro che desiderano perdere o aumentare di peso possono utilizzare le bilance intelligenti per monitorare con precisione i progressi compiuti. Monitorando la percentuale di grasso corporeo e l’IMC, gli utenti possono prendere decisioni informate sulle loro scelte alimentari e sulle routine di esercizio.

: coloro che desiderano perdere o aumentare di peso possono utilizzare le bilance intelligenti per monitorare con precisione i progressi compiuti. Monitorando la percentuale di grasso corporeo e l’IMC, gli utenti possono prendere decisioni informate sulle loro scelte alimentari e sulle routine di esercizio. Chiunque sia attento alla salute : le bilance intelligenti forniscono preziose informazioni sulla salute oltre al solo peso. Coloro che sono interessati a mantenere uno stile di vita sano possono trarre vantaggio dal monitoraggio di metriche come la frequenza cardiaca e la velocità dell’onda del polso, che aiutano a controllare la salute cardiovascolare.

: le bilance intelligenti forniscono preziose informazioni sulla salute oltre al solo peso. Coloro che sono interessati a mantenere uno stile di vita sano possono trarre vantaggio dal monitoraggio di metriche come la frequenza cardiaca e la velocità dell’onda del polso, che aiutano a controllare la salute cardiovascolare. Atleti : le bilance intelligenti offrono agli sportivi un modo per monitorare da vicino la composizione corporea, la massa muscolare e i livelli di idratazione. Queste metriche sono cruciali per ottimizzare le prestazioni e prevenire infortuni.

: le bilance intelligenti offrono agli sportivi un modo per monitorare da vicino la composizione corporea, la massa muscolare e i livelli di idratazione. Queste metriche sono cruciali per ottimizzare le prestazioni e prevenire infortuni. Monitoraggio medico: chiunque abbia una patologia che richiede di tenere sotto controllo dei parametri corporei: malattie cardiache, diabete o obesità. Questi dispositivi forniscono aggiornamenti regolari sul peso, la composizione corporea e altri indicatori di salute rilevanti, consentendo sia ai pazienti che ai professionisti sanitari di prendere decisioni informate.

Verdetto: chi dovrebbe acquistare la Withings Body Smart

Tutte le tipologie di utenti che abbiamo descritto nel capitolo precedente dovrebbero tenere in considerazione l’acquisto della Body Smart. Differentemente dalla Body Scan che costa molto e permette di monitorare parametri non così essenziali per la maggior parte delle persone, la Withings Body Smart offre un mix di misurazioni essenziali per tenere sotto controllo il proprio peso e la propria salute. In realtà va già anche un po’ oltre, ma lo fa senza costare più del necessario. A 99 euro avrete per le mani una delle migliori bilance smart del momento, affiancata da un’applicazione completa e facile da usare.

Proprio per l’ottimo rapporto tra prezzo e prestazioni, conferiamo alla Body Smart di Withings il nostro Award.