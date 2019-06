Wonderboom 2, speaker wireless ideali per la spiaggia

Ultimate Ears Wonderboom 2 è una nuova linea di speaker wireless Bluetooh pensati per l'impiego all'aperto, grazie alla certificazione IP67.

I nuovi speaker wireless Bluetooth Ultimate Ears Wonderboom 2 si contraddistinguono non solo per avere ingombri ridotti che ne agevolano il trasporto ma anche per l’impermeabilità (IP67). L’autonomia dichiarata è di 13 ore, ben il 30% in più rispetto al modello di prima generazione. Inoltre può essere impiegato in tandem per una diffusione di ascolto più ampia.

Insomma, appare ideale per essere usato all’aperto, magari in piscina o al mare – dato che può essere immerso in acqua alta un metro per 30 minuti e non soffre polvere e sabbia. Persino il vano di protezione della porta USB dispone di una copertura in gomma.

Integra due tasti per intervenire sul volume e con il comodo laccetto in gomma può essere traportato comodamente.

“I nostri clienti amano gli speaker Wonderbook in quanto rappresentano il perfetto connubio tra tecnologia, innovazione e design. Con Wonderboom 2 abbiamo migliorato le prestazioni della prima versione, rendendolo oggi ancora più performante”, ha commentato Charlotte Johs, direttore generale di Ultimate Ears. “Oltre ad aver perfezionato il suono a 360° rendendolo ancora più bilanciato, abbiamo implementato la resistenza del prodotto senza comprometterne l’inconfondibile stile”.

Il nuovo speaker wireless è disponibile in 5 varianti bicolore: Deep Space Black (Nero), Crushed Ice (Grigio), Radical Red (Rosso), Bermuda Blue (Blu) and Just Peach (Rosa). Il prezzo di listino è di 99 euro.

Da ricordare infine che la californiana Ultimate Ears è una sussidiaria di Logitech dal 2008.