Wormhole, il nuovo servizio che consente di scambiare NFT tra blockchain diverse

Ethereum può attualmente dominare lo spazio degli oggetti da collezione NFT, ma Solana è recentemente emerso come un rivale con commissioni esigue e transazioni veloci. Attualmente però non è possibile acquistare NFT Solana su OpenSea o utilizzare il popolare portafoglio MetaMask, almeno fino ad oggi. Il nuovo servizio Wormhole NFT Bridge è infatti stato lanciato da pochissimo e serve a collegare Ethereum e Solana, consentendo così di trasferire risorse tra le blockchain concorrenti, in entrambe le direzioni.

Ad esempio, se si volesse portare un NFT Solana su Ethereum per venderlo su OpenSea, il bridge bloccherebbe prima l’asset NFT originale all’interno del contratto intelligente Wormhole su Solana. Un contratto intelligente è ciò che alimenta app decentralizzate, protocolli DeFi, NFT e altro ancora, il tutto tramite codice che esegue istruzioni impostate.

Piuttosto che trasferire letteralmente l’asset da Solana a Ethereum, l’NFT viene congelato all’interno del contratto intelligente e quindi una nuova versione viene coniata su Ethereum. L’asset ERC-721 NFT risultante può essere utilizzato e trasferito come qualsiasi NFT nativo di Ethereum e puoi sempre collegarlo a Solana per rilasciare la versione originale dal contratto intelligente. È previsto anche il supporto standard ERC-1155.

Un NFT agisce come un atto di proprietà di un oggetto digitale raro, come un’immagine, un video clip o un oggetto di videogioco interattivo. Ethereum è la piattaforma leader per gli NFT, inclusi progetti popolari come CryptoPunks e Art Blocks, e il mercato basato su Ethereum, OpenSea, ha generato oltre 3,4 miliardi di dollari di volume di transazioni nel solo mese di agosto, secondo Dune Analytics.

Wormhole è stato annunciato per la prima volta nell’ottobre 2020 con particolare attenzione alle applicazioni DeFi, con Solana stessa che ha spinto il progetto come un modo per scalare le app Ethereum con una catena secondaria. La scorsa settimana, prima del lancio del bridge NFT, Wormhole ha rilasciato la versione v2 del suo Token Bridge principale, con l’intenzione di aggiungere il supporto anche per altre blockchain Binance Smart Chain e Terra.

Il lancio arriva a seguito della rapida crescita dell’ecosistema di Solana, con un aumento dell’uso tra DeFi e NFT, nonché un’esplosione di valore per la criptovaluta SOL, il cui prezzo è salito alle stelle, passando da circa 35 dollari all’inizio di agosto a un massimo storico sopra 213 dollari all’inizio di questo mese, secondo i dati di CoinGecko.