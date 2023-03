XGIMI è un’azienda specializzata nella progettazione e costruzione di proiettori e laser TV, particolarmente attenta a indirizzare con prodotti di livello superiore specifiche nicchie di mercato, come per esempio quella della proiezione portatile.

Nel corso degli anni, i prodotti dell’azienda hanno raccolto oltre quaranta premi internazionali, tra cui EISA Best Buy Projector, CES Best Innovation Red Dot Design e Good Design.

La famiglia XGIMI dei proiettori portatili comprende quattro diversi prodotti e Halo+ rappresenta il top grazie all’abbondanza di funzioni avanzate che garantiscono massima qualità di visione e utilizzo semplice in ogni circostanza.

Il proiettore ha un corpo con prevalenza verticale e dimensioni davvero compatte: la pianta è pari a 12 x 14 cm, mentre l’altezza supera appena i 17 cm. Anche il peso, di 1,6 kg, è contenuto e consente quindi una trasportabilità davvero inusuale per un dispositivo di questo genere.

Elegante e discreto

Il design è moderno e molto elegante; non stupisce che questo prodotto abbia fatto incetta di premi, tra cui alcuni dei più ambiti riconoscimenti legati al design industriale, come il Red Dot Design Award e il Good Design Award.

Se non fosse per l’obbiettivo, potremmo scambiarlo per uno assistente vocale intelligente o un altoparlante wireless; a questo proposito, Halo+ offre anche una funzione di riproduzione audio senza fili tramite Bluetooth.

Il sistema di proiezione è basato sulla tecnologia DLP, con un sistema di specchi Dmd da 0,33” e risoluzione nativa Full HD (1.920 x 1.080 pixel); la lampada a Led ha una vita stimata di 25.000 ore e una luminosità di 900 ANSI Lumen.

Halo+ ha un rapporto di proiezione di 1.2:1, che gli consente di raggiungere una diagonale di 100 pollici a una distanza poco superiore ai 2,5 m: si tratta di misure perfettamente compatibili con le dimensioni medie delle stanze delle abitazioni, ma può essere utilizzato con successo anche per allestire una sala riunioni all’interno di un ufficio, sfruttando l’estrema flessibilità delle connessioni.

All’interno del corpo del proiettore si trova anche una batteria da 60 Wh, che garantisce un’autonomia d’uso di 2 ore senza bisogno neppure di connettere il proiettore all’alimentazione. Per completare la portabilità, Halo+ offre anche una sezione audio, con due speaker Harman/Kardon da 5 W ciascuno.

Nella confezione è presente un telecomando per controllare facilmente il proiettore anche se non ci si trova nelle sue immediate vicinanze; l’accessorio supporta anche Google Assistant e consente di inviare ad Halo+ comandi vocali con la semplice pressione di un pulsante.

Con e senza fili

Anche se il dispositivo può lavorare in totale autonomia, non mancano comunque le connessioni esterne: sul pannello posteriore si trovano infatti una porta Hdmi e una Usb, a cui si aggiungono il supporto per le connessioni wireless Wi-Fi dual band e Bluetooth 5.0. Non manca neppure una connessione output per l’audio, in formato mini jack da 3,5 mm.

Halo+ è basato su Android TV, che propone un’interfaccia moderna e una ricca dotazione di app, personalizzabile e incrementabile a piacere. La dotazione comprende quasi tutte le app più comuni e la presenza dello store consente di ampliare a piacere l’offerta, aggiungendo per esempio le funzioni di streaming per i contenuti provenienti dai palinsesti Tv.

La presenza di Android consente anche di sfruttare le funzioni di connessione wireless, con il supporto di Chromecast e Airscreen; si potranno quindi inviare video, immagini e colonna sonora direttamente da uno smartphone (Android o iOS), senza necessità di collegare fisicamente i due dispositivi.

Configurazione veloce

Halo+ offre la tecnologia di configurazione automatica ISA (Intelligent Screen Adaptation), che semplifica l’impostazione iniziale del proiettore: una comodità da non trascurare, specialmente considerando che la portabilità del dispositivo consente di spostarlo facilmente e collocarlo in ambienti diversi.

Questa tecnologia allinea automaticamente l’immagine proiettata alla parete o allo schermo, individua eventuali ostacoli presenti nel campo di proiezione (per esempio quadri o finestre sulla parete) e li evita ridimensionando lo schermo, corregge la prospettiva e garantisce la perfetta messa a fuoco delle immagini, il tutto senza bisogno dell’intervento dell’utente.

Notevole è anche la prontezza di risposta: il tempo di accensione (da stand-by) è pari a soli sei secondi, un valore così basso da garantire un’usabilità simile a quella di un televisore tradizionale.

Il processore delle immagini X-Vue 2.0 offre alcune utili funzioni avanzate, come la compensazione dei movimenti, la regolazione della luminosità basata sull’intelligenza artificiale, algoritmi evoluti di riduzione del rumore e di bilanciamento cromatico; a proposito di qualità dell’immagine, Halo+ supporta anche i segnali Hdr 10.

Non manca neppure una modalità dedicata ai videogiocatori, che abbatte la latenza a 26,5 ms per garantire un’esperienza ludica di alto livello.

Attiva SpA, distributore dei prodotti XGIMI in Italia, ha stretto un accordo con Mediaworld per allestire un’area esperienziale (che durerà fino al 2 aprile) dove si potranno vedere e toccare con mano queste tecnologie all’interno del negozio di Milano in viale Certosa, 29; chi abita o lavora nel capoluogo lombardo potrà quindi vedere con i propri occhi e provare in prima persona i prodotti dell’azienda.