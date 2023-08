Siete alla ricerca di un robot in grado sia di lavare che aspirare i pavimenti, ma anche di svuotarsi da solo, in modo da mantenere la casa più pulita e ridurre i vostri sforzi? Che abbiate bisogno di un aiuto tutto l’anno o in particolar modo durante le vacanze, permettendovi di programmare le pulizie durante la vostra assenza, la soluzione perfetta per voi è lo Xiaomi Robot Vacuum X10, oggi in sconto su amazon del 26%!

Potrete, infatti, spendere solamente 444,00€ invece del prezzo consigliato di 599,99€, per un risparmio di oltre 150,00€. Inoltre, avrete modo di optare anche per il pagamento a rate a tasso zero con Cofidis semplicemente selezionando “CreditLine” come metodo di pagamento e seguendo la procedura indicata nel sito web della linea di credito.

Lo Xiaomi Robot Vacuum X10 renderà la vostra routine di pulizie completamente automatica e senza sforzo grazie alla sua tecnologia intelligente e funzionalità all’avanguardia, rappresentando la scelta perfetta per chi ha poco tempo da dedicare alle faccende domestiche. La potente ventola da 4.000Pa vi garantirà, infatti, un’aspirazione e lavaggio 2-in-1 estremamente efficienti, eliminando dai vostri pavimenti qualsiasi traccia di polvere, sporco e peli di animali domestici in una sola passata.

Inoltre, la tecnologia di navigazione laser LDS permetterà allo Xiaomi Robot Vacuum X10 di eseguire una scansione accurata dell’ambiente domestico e mappare istantaneamente la disposizione degli spazi. Questo gli consentirà di muoversi in modo preciso e sicuro, prevedendo automaticamente i dislivelli ed evitando gli ostacoli senza difficoltà.

Una volta creata la mappa della vostra casa, potrete personalizzare un programma di pulizia su misura, impostando tempo, aree e frequenza di funzionamento in base alle vostre preferenze. Inoltre, la compatibilità con gli assistenti vocali come Amazon Alexa o Google Assistant vi garantirà la massima versatilità, consentendovi di comandare il robot semplicemente con la voce.

Infine, grazie alla batteria integrata da 5.200 mAh il robot sarà in grado di pulire fino a 180 minuti in modalità standard, coprendo senza problemi anche le abitazioni più grandi. Una volta terminato il suo lavoro, il dispositivo tornerà alla stazione di auto-svuotamento, che essendo dotata di un sacchetto per la polvere integrato si svuoterà senza il vostro intervento oltre 60 volte, sigillandosi automaticamente per evitare dispersione di sporco nell’ambiente.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata alla promozione, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dell’offerta.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!