Ieri è arrivata finalmente sul mercato la Xiaomi Band 8, la nuova smartband perfetta per monitorare la propria salute. Ebbene, se state pensando di acquistarla (o lo avete già fatto) e volete sfruttarla al massimo, o se semplicemente siete alla ricerca di una bilancia smart che vi aiuti a mettervi in forma più facilmente, la Xiaomi Smart Scale 2 è il prodotto perfetto per voi.

Questa è, senza dubbio, una delle migliori bilance smart sul mercato, essendo dotata di sensori ad alta precisione e di collegamento con l’app Mi Fit. La ciliegina sulla torta? Al momento è in sconto a soli 18,99€ su Amazon!

Xiaomi Smart Scale 2, chi dovrebbe acquistarla?

Come vi abbiamo accennato, la Smart Scale 2 rappresenta l’acquisto perfetto per i fan di Xiaomi, dato che si integrerà automaticamente nell’ecosistema con gli altri dispositivi in vostro possesso. Potrete poi vedere un resoconto dettagliato di tutte le informazioni riguardanti la vostra salute nell’app Mi Fit, rendendo molto più semplice identificare obiettivi e avere il pieno controllo sul vostro percorso di dimagrimento.

La Xiaomi Smart Scale 2 è il prodotto perfetto per gli sportivi o per coloro che desiderano monitorare i progressi della loro salute o della loro dieta, dato che è dotata di funzionalità smart ed è capace di misurare in modo accurato non solo il peso corporeo, ma anche altri parametri relativi alla massa muscolare, al grasso e alla quantità di acqua presente nel corpo. Le altre bilance con queste caratteristiche costano più del doppio, per cui questo modello rappresenta il compromesso perfetto tra qualità e prezzo.

A tal proposito, torniamo a parlare del prezzo, che è sicuramente una delle caratteristiche da considerare. La Xiaomi Smart Scale 2 è attualmente in offerta a 18,99€, un importo leggermente più alto rispetto al suo minimo storico di 18,99€, ma comunque conveniente rispetto al prezzo di listino di 24,99€. Stiamo di una bilancia davvero molto richiesta, tanto che su Amazon è spesso esaurita: vi invitiamo, dunque, ad approfittarne il prima possibile, dato che considerando la promozione potrebbe andare a ruba in poco tempo!

Detto ciò, vi rimandiamo alla pagina Amazon dedicata al prodotto, dove potrete scoprirne tutte le altre caratteristiche e approfittare dell’offerta. Vi suggeriamo, però, di approfittarne il prima possibile, dato che sia le scorte disponibili che la promozione potrebbero esaurire in fretta.

