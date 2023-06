State pensando di acquistare una nuova friggitrice ad aria per preparare tanti piatti leggeri e salutari senza rinunciare al gusto? Allora non potete assolutamente lasciarvi sfuggire questa splendida Xiaomi Smart Air Fryer da 3,5 litri, oggi in offerta sul Mediaworld con uno sconto di ben 42€.

Il prezzo scende così da 129,99€ a soli 87,99€, con un risparmio superiore al 32%. Un’offerta davvero ghiotta perché parte del Red Friday di Mediaworld, che vi propone tantissimi articoli a prezzi super vantaggiosi. Tuttavia, proprio per questo le promozioni non dureranno a lungo: infatti, avete tempo solo fino al 18 giugno.

Questa ottima friggitrice ad aria smart vi permetterà di cucinare in modo sano e veloce, preparando carni succulente e verdure croccanti, ma potrete anche sperimentare nuove preparazioni, come l’essiccazione della frutta. Il timer, poi, vi assicura un massimo di 24 ore di funzionamento continuo, ideale per le cotture lente.

Inoltre, potrete impostare la temperatura desiderata da 40 °C a 200 °C, per un controllo completo sulle vostre preparazioni. Accedere a tutte queste funzioni sarà estremamente facile, grazie al comodo display touch screen OLED. In questo modo potrete monitorare il processo di preparazione, visualizzare il tempo rimanente per completare la cottura e gestire facilmente i programmi preimpostati disponibili.

Ma c’è di più! Avrete a vostra disposizione oltre 100 ricette intelligenti, grazie al controllo vocale: tramite Google Assistant potrete scegliere la ricetta perfetta per voi direttamente dall’app. Insomma, non solo potrete controllare facilmente la friggitrice grazie ai comandi vocali, ma potrete anche godere di un modo più intelligente di cucinare, scoprendo nuove ricette e sperimentando sapori unici.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

