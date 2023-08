Mentre da Unieuro impazzano le offerte dell’estate che, come vi abbiamo raccontato, ci terranno compagnia sino al 16 di agosto, anche Amazon non si sta dimostrando da meno in termini di sconti, proponendosi con una manciata di offerte davvero sorprendenti, anche su prodotti che potrebbero tornarvi molto utili in occasione di questa estate 2023!

Un esempio, in tal senso, è l’ottimo sconto del 21% che il portale ci sta proponendo sullo splendido aspirapolvere robot Xiaomi Vacuum S10+, un dispositivo con funzioni smart che potrebbe pulire casa in vostra assenza nel corso delle prossime settimane, ed il cui prezzo originale di 428,00€ è oggi in sconto a soli 339,99€!

Si tratta di un piccolo ma gradevole affare, per un aspirapolvere robot di qualità, con un rapporto qualità/prezzo davvero eccezionale, come del resto si confà da sempre ai prodotti a marchio Xiaomi!

Vacuum S10+, infatti, al netto del suo prezzo decisamente sotto la media, dispone di prestazioni davvero ottime, grazie anzitutto al suo motore, in grado di generare una forza d’aspirazione pari a ben 4000 Pa, grazie al quale questo compattissimo dispositivo sarà in grado di ripulire adeguatamente la vostra casa da polvere, capelli e persino da detriti di grandi dimensioni, il tutto in un solo passaggio, così da efficientare le pulizie ed il consumo energetico.

Consumo che, in ogni caso, non sarà un problema, visto che Vacuum S10+ dispone di una capiente e performante batteria da 5200mAh, capace di offrire fino a 2 ore di autonomia, sufficienti per pulire ambienti fino a 200 metri quadrati, sicché il robot è consigliato tanto a chi ha un piccolo appartamento, che una casa di grandi dimensioni.

Dulcis in fundo, questo specifico modello è persino dotato di un sistema per il lavaggio dei pavimenti che, in un colpo solo, vi permetterà di ripulire casa da cima a fondo in modo semplice e immediato. Ciò è possibile grazie ad una coppia di panni lavapavimenti compositi a doppio strato, capaci di assorbire l’acqua in modo efficace, evitando così la formazione di macchie al momento dell’asciugatura. Il robot, infatti, dispone di un serbatoio di acqua interno da 200 ml, il cui rilascio di liquido è gestito direttamente dalla IA, onde evitare perdite e per effettuare una pulizia efficiente di tutte le superfici.

Progettato per garantire pulizie efficienti, ed equipaggiato con un’efficiente tecnologia di navigazione laser per il riconoscimento degli ostacoli, Vacuum S10+ è un robot intelligente ed efficiente, perfetto per le pulizie domestiche e, viste le sue ottime doti, è certamente una scleta ideale per chi vuole mantenere pulita la propria casa, anche al netto delle vacanze estive!

Ciò detto, non ci resta che invitarvi a consultare la pagina Amazon dedicata al prodotto, così che possiate portarvi a casa questo ottimo robot aspirapolvere, ben chiaro che le scorte sono limitate, e non abbiamo modo di garantirvi che l’offerta duri, quanto meno, fino alla fine della giornata.

