Yamaha Commercial Audio, una delle principali aziende mondiali nella fornitura di prodotti audio professionali per l’industria del suono, ha consolidato per il terzo anno consecutivo la sua partnership con SAE Institute, un’accademia specializzata nella formazione nelle arti creative, con sede a Milano da oltre 25 anni e con altri 29 campus in Europa. Martedì 11 luglio, presso il campus di Milano in via Trentacoste 14, Yamaha ha presentato i suoi ultimi modelli di mixer, DM3 e DM7, offrendo l’opportunità al pubblico di appassionati, professionisti e addetti ai lavori di testare le nuove console.

A guidare il pubblico nella scoperta delle caratteristiche dei nuovi prodotti c’erano i docenti SAE dei corsi di Music Production, insieme a Marco Giovanetti, Responsabile Tecnico e Product Specialist di Yamaha Commercial Audio. Attivo nel settore audio dal 1995, Giovanetti ha lavorato con diverse aziende come FOH Engineer, Monitor Engineer e Stage Manager, acquisendo una vasta conoscenza dei protocolli audio digitali come Ethersound e Dante nel corso degli anni. Nel 2012, è entrato a far parte di Yamaha come product specialist, occupandosi delle attività di pre e post vendita e fornendo supporto nella progettazione dei sistemi audio del marchio.