Yeppon Club, la prima piattaforma al mondo di e-commerce con cashback integrato

Si chiama Yeppon Club ed è un’iniziativa di Yeppon che coinvolge oltre 10.000 siti di travel, fashion, editoria e assicurazioni, consentendo di fare shopping accumulando denaro in un vero e proprio salvadanaio virtuale.

Yeppon.it ha annunciato oggi Yeppon Club, la prima piattaforma al mondo con cashback multisito integrato che permette di fare shopping sugli e-commerce preferiti dagli utenti, dal travel al fashion, passando per il mondo assicurativo e i prodotti editoriali. Accedendo attraverso Yeppon.it su uno degli oltre 10.000 siti del network, sarà possibile fare acquisti accumulando denaro in una sorta di salvadanaio virtuale. Il credito maturato potrà poi essere speso su Yeppon acquistando un cellulare, un televisore o uno dei 400.000 prodotti del catalogo, ognuno consultabile con scheda, foto e video.

Un progetto ambizioso in un settore presidiato non solo dai big internazionali ma anche da realtà altrettanto valide e strutturate, in grado di garantire un’offerta valida e ben assortita, oltre ad un’assistenza clienti di assoluta qualità. Da queste solide basi, arriva la risposta di Yeppon ad un mercato ricco, dinamico e in continua evoluzione.

“Lo Yeppon Club è un progetto ambizioso e oneroso, abbiamo investito tante energie in questa direzione perché siamo convinti di tracciare un solco importante nel mondo dell’e-commerce”, ha commentato Danilo Longo, co-fondatore di Yeppon. “Abbiamo dedicato tante risorse in termini di ascolto e comprensione delle esigenze dei consumatori, che cambiano e si evolvono. Ed è quello che vogliamo fare anche noi, siamo consapevoli della portata delle sfide che ci attendono ma anche molto fiduciosi, è un qualcosa in cui crediamo fortemente”.

È possibile, inoltre, ritirare gli acquisti presso oltre 4000 specifici punti fisici TNT e FermoPoint oppure nella sede legale e operativa a Nova. Questi sistemi inoltre, permettono di ridurre i costi di spedizione e anche di poter pagare al momento del ritiro.