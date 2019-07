YESLY GATEWAY: rendi subito la tua casa smart

Yesly Gateway è un prodotto Finder che permette di controllare ciò che volete, da remoto o con la voce, anche tramite Alexa o Google Assistant.

Finder, azienda fondata in Italia nel 1954 e oggi tra i brand più conosciuti nel settore del materiale elettrico a livello mondiale, ha recentemente presentato un’importante novità relativa al sistema di comfort living YESLY.

Desideri i vantaggi di una casa smart? Prova YESLY!

YESLY è il nome dell’ecosistema di prodotti Finder per la tua smart home.

Si compone di più dispositivi che comunicano tra loro tramite Bluetooth e permettono di controllare, utilizzando lo smartphone, degli appositi pulsanti wireless o la propria voce, i punti luce e le tapparelle elettriche di casa.

YESLY è, inoltre, un sistema che consente di attivare degli SCENARI personalizzati, ovvero di comandare più dispositivi contemporaneamente al fine di creare la giusta atmosfera per ogni occasione.

Una soluzione smart e modulare: installare i singoli componenti del sistema, infatti, non necessita di lavori di ristrutturazione invasivi ed è possibile scegliere di cominciare a gestire una sola lampada o tapparella per poi arrivare a comandare tutte quelle presenti in casa.

YESLY GATEWAY: controlla ciò che vuoi, da remoto o con la voce.

La gamma dei prodotti YESLY si è recentemente ampliata con l’introduzione nel sistema del Gateway, un dispositivo di design, piccolo, elegante e facilissimo da installare.

Il Gateway rende possibile comandare il proprio impianto YESLY da remoto, ovunque ci si trovi nel mondo. Niente più luci dimenticate accese o tapparelle aperte: con l’installazione di questo dispositivo si potrà controllare in ogni momento l’illuminazione di casa o modificare lo stato delle tapparelle.

Inoltre l’integrazione con gli assistenti vocali GOOGLE ASSISTANT e AMAZON ALEXA e consente di gestire il proprio impianto YESLY anche con la voce. Sarà quindi sufficiente dire “Hey Google, abbassa le tapparelle” oppure “Alexa, regola la luce al 50%” per ottenere l’effetto desiderato.

Queste funzionalità potranno essere inserite anche nelle routine permettendo a YESLY di interagire con uno SMART TV o con servizi come NETFLIX, SPOTIFY e molti altri.

Una smart home sicura

Nello sviluppo dei prodotti YESLY, infine, è stata riservata una particolare attenzione all’aspetto della sicurezza: i dispositivi, infatti, comunicano fra loro tramite una connessione protetta con standard TLS (Transport Layer Standard) secondo la crittografia a 128 bit – end to end, in modo da rendere i dati degli utenti estremamente sicuri.

Il gateway stesso ricopre un ruolo di una barriera tra il router e i componenti, proteggendo il sistema da rischi di attacco informatico.

Inoltre, grazie ad un particolare protocollo studiato dal team ricerca e sviluppo di Finder, i dispositivi emettono segnali solo quando richiesto, riducendo al minimo l’inquinamento elettromagnetico.

YESLY è quindi la soluzione ideale per rendere smart la propria casa e controllare luci e tapparelle, affidandosi a prodotti sicuri e 100% Made in Italy.

Ricapitolando