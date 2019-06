YouTube: 1000 videoclip musicali di culto, rimasterizzati HD

Youtube e Universal rimasterizzeranno 1000 video-clip che hanno fatto storia nel settore musicale.

Youtube, entro il 2020, rimasterizzerà 1000 videoclip musicali che hanno fatto storia, incrementandone qualità video (da SD a HD) e audio. Grazie alla collaborazione con Universal Music Group è già stato possibile svecchiare grandi classici di Billy Idol, Beastie Boys, Boyz II Men, George Strait, Janet Jackson, Kiss, Lady Antebellum, Lady Gaga, Lionel Richie, Maroon 5, Meat Loaf, No Doubt/Gwen Stefani, Smokey Robinson, The Killers, Tom Petty e altri.

Per ora è stata raggiunta quota 100, ma la prospettiva è di arrivare entro un anno e mezzo alla soglia di 1000 con un ritmo di aggiornamento costante ogni settimana.”È davvero un onore collaborare con Universal Music Group e cambiare il modo in cui i fan di tutto il mondo sperimenteranno la visione di alcuni dei video più classici e iconici. La qualità è davvero sorprendente “, ha dichiarato Stephen Bryan, Global Head of Label Relations di YouTube. “Il nostro obiettivo è garantire che i video musicali di oggi – vere opere d’arte – soddisfino gli elevati standard di qualità che i lavori degli artisti meritano e gli appassionati di musica di oggi si aspettano”.

In effetti molti videoclip risalenti agli anni ’80 – il primo in assoluto “Video Killed the Radio Star” è del 1981 – erano stati realizzati per televisori a tubo catodico con altoparlanti mono. Con questa iniziativa YouTube punta a “migliorare notevolmente l’esperienza di visualizzazione, sia su schermi mobili, desktop o in salotto”. Insomma sostituiranno “le versioni originali su YouTube e all’interno di YouTube Music, pur conservando lo stesso URL, i conteggi delle visualizzazioni e i Mi piace”.

Michael Nash, Executive Vice President di Digital Strategy presso UMG, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con YouTube per presentare questi video musicali iconici con la massima qualità audio e video possibile”.

“I nostri artisti di registrazione e video director hanno ispirato questi video con tanta creatività; è bello abilitare la piena esperienza della loro visione e musica. Questi video non sono solo fantastici su qualsiasi schermo ora, saranno apprezzati dai fan della musica per decenni”, ha sottolineato Michael Nash, Executive Vice President di Digital Strategy presso UMG.

Ecco alcuni primi videoclip rimasterizzati:

“Free Fallin” di Tom Petty, pubblicato 30 anni fa

“Sabotage” dei Bestie Boys pubblicato 25 anni fa

“Bad Romance” di Lady Gaga pubblicato 10 anni fa