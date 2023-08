Le Pubblicità su YouTube stanno suscitando sempre maggiori critiche da parte degli utenti, ma il pulsante “Salta annuncio” spesso agisce come salvagente durante le lunghe pause pubblicitarie. Tuttavia, in un nuovo esperimento in corso, YouTube sta valutando la possibilità di rendere quel pulsante molto più discreto.

Youtube

Tuttavia, tutto ciò potrebbe essere destinato a cambiare poiché YouTube sta attualmente testando un nuovo design per il pulsante, come hanno notato alcuni utenti. La nuova versione del pulsante è significativamente più piccola rispetto al design esistente, ma si integra molto meglio con la nuova estetica di YouTube.

Una conferma ufficiale di questo test è arrivata da YouTube stessa, che ha dichiarato a SearchEngineLand: “Stiamo conducendo un test per aggiornare il design del pulsante ‘Salta annuncio’ su tutte le piattaforme. Il nostro obiettivo è offrire agli utenti un’esperienza più uniforme e coerente, in linea con il nuovo aspetto di YouTube che abbiamo presentato l’anno scorso.”

Più che garantire un’esperienza più uniforme e coerente a noi sembra che YouTube voglia cercare di metterci più in difficoltà per quanto riguarda la chiusura degli annunci, che già negli ultimi tempi è diventata quasi insostenibile senza YouTube Premium.

La domanda è: avete notato voi stessi questo nuovo design del pulsante “Salta annuncio” su YouTube?