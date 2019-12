YouTube Music attiva i nuovi mix per scoprire novità e ciò che potrebbe piacerci

YouTube Music, il servizio di streaming musicale gratuito che offre milioni di tracce audio, ieri ha introdotto i mix personalizzati. Discover Mix, New Release Mix e il tuo Mix consentono di scoprire ciò che è stato appena rilasciato e mostrare una più ampia gamma di artisti e suoni in base ai propri gusti personali. “Aggiornati regolarmente, questi mix useranno la cronologia di ascolto per creare un’esperienza unica e guidare la tua esplorazione musicale verso destinazioni entusiasmanti e fresche settimana dopo settimana”, spiega YouTube.

Nello specifico Scopri Mix svela novità e artisti meno conosciuti selezionando 50 brani ogni settimana che aiutano ad espandere gli orizzonti musicali. New Release Mix è il punto di riferimento per una playlist di tutte le versioni più recenti degli artisti preferiti dall’utente e di quelli che potrebbero piacergli. Il Tuo mix è la playlist perfetta per quei momenti in cui l’utente vuole solo ascoltare band e artisti preferiti.

“Più ascolti e ti piacciono le canzoni, migliori saranno i tuoi mix. Sei nuovo su YouTube Music? Non preoccuparti, possiamo iniziare a offrire un’esperienza personalizzata dopo aver selezionato un paio di artisti che ti piacciono durante l’installazione o anche dopo aver ascoltato solo alcune canzoni!”, ricorda YouTube.

Discover Mix, New Release Mix e Your Mix sono già disponibili a livello globale. “Per controllare i tuoi mix personalizzati, scarica l’app YouTube Music per iOS o Android o visita il webplayer per immergerti”, conclude YouTube. “Questi nuovi mix sono solo l’inizio di una YouTube Music ancora più personalizzata, quindi resta sintonizzato per più musica mixata solo per te!”.