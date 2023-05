YouTube aggiungerà presto pubblicità di 30 secondi non skippabili ai contenuti più performanti visti sulle TV connesse. Gli annunci più lunghi sostituiranno gli attuali due annunci da 15 secondi e YouTube sta anche testando annunci che appariranno quando gli spettatori metteranno in pausa i video.

Questi cambiamenti fanno parte degli sforzi di YouTube per guadagnare di più dalla pubblicità, e in questo senso si sommano alla barriera sollevata di fronte agli utenti che usando adblocker. In poche parole, Google vuole più denaro da Youtube, e la risposta più semplice è metterci più pubblicità.

È probabile che i nuovi annunci di YouTube incontrino una certa resistenza da parte degli spettatori. Tuttavia, l’azienda spera che gli annunci più lunghi siano più efficaci nel generare entrate.

Come nel caso di Netflix e altri, ovviamente, c’è sempre la speranza che le persone trovino troppo frustrante la versione gratuita con pubblicità, e decidano quindi di sottoscrivere un abbonamento premium.

Nel caso di Youtube quest’ultimo passaggio potrebbe essere più difficile, perché è stato un servizio gratuito per anni, e in situazioni del genere è molto complicato convincere le persone che è arrivato il momento di cominciare a pagare. Fare una mossa simile in un momento di quasi-recessione, poi, potrebbe portare a un numero molto basso di nuovi abbonati.

Per il momento, comunque, gli spettatori di Youtube non hanno molte ragioni di allarmarsi: Google inizierà ad applicare questa novità solo ad alcuni contenuti, che dovrebbero essere più o meno il 5% del totale. Le visualizzazioni di questi contenuti in particolare, poi, per il 70% avvengono su TV – il che spiega la scelta di Google.

Inoltre non c’è ancora una data per l’applicazione di questo cambiamento, e magari Google potrebbe ancora cambiare idea, anche se sembra poco probabile.