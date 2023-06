YouTube TV, il servizio di streaming televisivo di Google, sta testando nuove limitazioni alla sua funzione di condivisione familiare. Le nuove norme sembra mirare a controllare il numero di dispositivi che possono essere utilizzati contemporaneamente per lo streaming di YouTube TV, ma soprattutto richiedere che gli utenti facciano parte dello stesso nucleo familiare e vivano allo stesso indirizzo.

Limiti che inevitabilmente rimandano a quelle introdotte recentemente da Netflix, con la differenze che YouTube TV è molto più piccolo ed è disponibile solo in aree geografiche limitate.

La decisione di YouTube TV di implementare nuove limitazioni alla condivisione in famiglia è forse legata proprio alle politiche dei concorrenti, ma anche al tentativo di mantenere alti i profitti. Idealmente, infatti, almeno alcuni utenti potrebbero decidere di sottoscrivere un proprio abbonamento, non potendo più condividerlo con altri.

Alcuni, forse molti, cancelleranno il proprio abbonamento; ma Netflix, e forse così anche Google, si è detta convinta che alla lunga il risultato sarà favorevole per l’azienda.

Le nuove limitazioni sono attualmente in fase di test, e come prevedibile gli utenti non ne sono entusiasti; a peggiorare la situazione, alcuni problemi tecnici della prima ora stanno rendendo l’esperienza particolarmente negativa.

Resta da vedere quale sarà l’impatto delle nuove limitazioni sulla crescita degli abbonati di YouTube TV. Tuttavia, la mossa è un chiaro segno che YouTube TV sta prendendo spunto dal manuale di Netflix nel tentativo di aumentare le proprie entrate.