YouTube vieta le live ai minorenni, va bene solo se c’è anche un adulto

YouTube aggiorna la policy a protezione dei bambini: stop ai live streaming con minorenni non-affiancati da un adulto.

YouTube ha aggiornato la sua policy a protezione dei minori introducendo una serie di nuove limitazioni soprattutto nelle live. In pratica d’ora in poi verrà impedito ai minori di 13 anni di effettuare live video in streaming, a meno che non siano “chiaramente accompagnati da un adulto”.

“Abbiamo anche lanciato nuovi classificatori (strumenti di machine learning che ci aiutano a identificare tipi specifici di contenuti) sui nostri prodotti live per trovare e rimuovere un maggior numero di questi contenuti“, si legge nel post di YouTube sul suo blog ufficiale.

Insomma, si appresta ad arrivare uno tsunami su YouTube, perché è sufficiente fare qualche ricerca riguardante giocattoli o videogiochi per imbattersi immediatamente in giovanissimi YouTuber non-accompagnati. La questione di fondo è che molti dimenticano che YouTube è vietato ai minori di 13 anni e nel caso di minorenni la piattaforma per i minori più indicata dovrebbe essere YouTube Kids.

“Gli account appartenenti a persone di età inferiore a 13 anni vengono cancellati una volta scoperti”, ricorda la piattaforma. “Di fatto, chiudiamo migliaia di account a settimana come parte di questo processo”.

Non solo. Le nuove politiche per proteggere i minori sono molto chiare sullo sfruttamento, l’incoraggiamento di comportamenti pericolosi o inappropriati e ovviamente ogni riferimento sessuale. “Solo nel primo trimestre del 2019 , abbiamo rimosso più di 800.000 video per violazioni delle nostre politiche sulla sicurezza dei minori, la maggior parte di questi prima di avere dieci visualizzazioni”, prosegue la nota.

Ora, non bisogna considerare l’iniziativa di YouTube un’operazione contro tutti i contenuti con minori o dedicati ai minori, poiché la maggior parte sono innocenti oppure a scopo didattico. Però negli ultimi tempi la community ha iniziato a domandare maggiore cautela.Ecco il motivo per cui è stata introdotta la limitazione sulle live, sono stati disattivati i commenti a video con minori e limitate le raccomandazioni che mostrano minori in situazioni rischiose.