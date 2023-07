Nel secondo trimestre del 2023, Meta’s Reality Labs, la divisione responsabile delle ambizioni dell’azienda nel metaverso, ha registrato una perdita di 13,7 miliardi di dollari, con ricavi di soli 276 milioni di dollari. Questa cifra, di per sé già grave, si somma a quella dell’anno precedente, quando la divisione aveva subito una perdita di oltre 14 miliardi di dollari, portando il totale a oltre 40 miliardi di dollari dal 2020.

Insomma, una situazione tutt’altro che rosea. Tuttavia, Mark Zuckerberg, che da tempo sostiene che il metaverso sia un investimento a lungo termine che genererà miliardi o trilioni entro la fine del decennio, ha affermato che Meta è pienamente impegnata nella sua visione. Ha sottolineato che non può garantire di avere ragione su questa scommessa, ma crede fermamente che sia questa la direzione verso cui il mondo si sta orientando.

Il metaverso non ha inizialmente suscitato molto entusiasmo, ma quest’anno la crescita dell’IA generativa ha dato nuovo impulso al concetto. Zuckerberg mantiene la fiducia e ritiene che dispositivi come gli smart glasses (ovvero gli occhiali con IA integrata) e un internet più coinvolgente avranno un ruolo significativo nell’ascesa del metaverso.

L’obiettivo futuro prevede smart glasses per la maggior parte delle persone e un’esperienza di utilizzo di TV e computer sempre più immersiva, simile alla realtà virtuale. Zuckerberg ritiene che ci sia una tendenza verso un modo più coinvolgente di comunicare, con app mobili sempre più ricche di funzionalità, dalle immagini ai video, e questa tendenza avvalora la convinzione che questa sia la strada giusta da percorrere.

Per fortuna di Meta, le perdite di Reality Labs non hanno suscitato particolare attenzione, poiché l’azienda ha comunque superato le aspettative con un aumento del 11% dei ricavi anno su anno, raggiungendo i 32 miliardi di dollari – le previsioni di Wall Street erano di 31,1 miliardi di dollari. Inoltre, i guadagni per azione sono aumentati del 21% a 1,98 dollari.

Zuckerberg ha anche parlato dell’attenzione di Meta sulle raccomandazioni basate sull’IA, che hanno aiutato Reels ad attrarre 200 miliardi di visualizzazioni al giorno su Facebook e Instagram. Inoltre, è stata menzionata l’app Threads, simile a Twitter, che ha attirato oltre 100 milioni di utenti in soli cinque giorni dopo il lancio. Sebbene il coinvolgimento degli utenti sia diminuito del 70%, Zuckerberg crede che alla fine potrà vantare centinaia di milioni di utenti.