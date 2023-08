Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha dichiarato in un post su Threads oggi che è “ora di andare avanti” dalle trovate da “lotta nella gabbia” di Elon Musk.

“Possiamo tutti concordare sul fatto che Elon non è serio,” ha scritto, aggiungendo che il rifiuto del proprietario di X (in passato noto come Twitter) di confermare una data, e la sua offerta di “fare una sessione di pratica nel suo cortile”, dimostrano quanto poco seria sia stata presa l’intera faccenda dal fondatore di Tesla.

Le dichiarazioni di Mark Zuckerberg sono state seguite da una coppia di screenshot, che mostrano uno scambio di messaggi tra i due miliardari, postati ieri su X dall’utente DogeDesigner e, successivamente, anche da Elon Musk.

Il thread mostrava Musk che avanzava la proposta di fare un “combattimento di pratica nell’ottagono di Zuckerberg” il prossimo lunedì, offerta che il proprietario di Meta a declinato, rispondendo a Musk che se davvero vuole tenere un “vero incontro di MMA” dovrebbe allenarsi da solo e far sapere a Zuck quando è “pronto a competere.”

This is the full message: pic.twitter.com/UzbKoIkFOc

I due CEO, vi ricordiamo, che avevano concordato a giugno di stipulare un match in gabbia. L’intera idea sembrava potenzialmente divertente e, per certi versi, surreale ma, invece, sta diventando un topic estenuante che sembra non avrà una conclusione nel breve periodo.

Elon Musk, difatti, qualche ora fa ha deciso di perpetrare questa situazione surreale, pubblicando un nuovo post su X dove sostiene che si presenterà improvvisamente a casa di Zuckerberg per combattere.

“Per il test drive di Tesla FSD a Palo Alto stasera, chiederò alla macchina di guidare verso casa di @finkd (l’account di Mark Zuckerberg su X), se siamo fortunati, e Zuck aprirà la porta, la lotta avrà inizio!”

Inoltre, a rincarare la dose di assurdità che da sempre contraddistingue il personaggio, Musk ha aggiunto che tutto questo, ipotetico, teatrino, sarebbe stato trasmesso in diretta su X.

For the Tesla FSD test drive in Palo Alto tonight, I will ask the car to drive to @finkd’s house.

Will also test latest X livestream video, so you can monitor our adventure in real-time!

If we get lucky and Zuck my actually answers the door, the fight is on!

— Elon Musk (@elonmusk) August 14, 2023