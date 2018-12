​Hyundai, impronte digitali per aprire e avviare l’automobile

Hyundai Motor ha sviluppato un sistema per auto che consentirà agli automobilisti di sbloccare e avviare la propria vettura grazie alle impronte digitali. Il sistema sarà installato sull’edizione 2019 della Santa Fe e sbarcherà in Cina nei primi mesi del prossimo anno.

Per usare il sistema i guidatori dovranno anzitutto registrare le impronte digitali. Sulla maniglia della portiera ci sarà un sensore d’impronte, necessario a sbloccare e aprire la vettura. La stessa cosa avverrà con un sensore installato sul tasto di accensione.

Oltre alla possibilità di registrare più impronte digitali, consentendo così a più persone di usare la stessa auto, il sistema riconoscerà le impronte permettendo all’auto di regolare automaticamente la posizione del sedile e l’angolo degli specchietti retrovisori a seconda della persona al posto di guida. In futuro Hyundai aggiungerà la personalizzazione di temperatura, umidità e impostazioni di sterzo.

Non è la prima volta che un sensore d’impronte fa capolino su una macchina, ma Hyundai sarà la prima a mettere la tecnologia all’esterno, sulla maniglia della portiera, cosa che finora destava preoccupazioni circa la sicurezza e il funzionamento sul lungo termine. Speriamo che Hyundai abbia fatto le cose per bene.

I lettori d’impronte devono essere in grado di resistere ai raggi solari, alla pioggia e alle basse temperature invernali. Hyundai afferma che il metodo usato per aggiungere l’impronta digitale si basa sulla capacitanza elettrica: il lettore distingue i livelli elettrici in varie parti del dito per impedire l’hacking o l’uso di impronte contraffatte. Il lettore ha un tasso di errore di 1 su 50.000, secondo quanto riferito dal gigante dell’auto sudcoreano.