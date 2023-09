Il team AMZ, composto da membri della società di ricerca ETH di Zurigo e dell’Università di Scienze Applicate e Arti di Lucerna, ha stabilito un tempo incredibile di 0,956 secondi nello scatto di 0-100 km/h utilizzando un veicolo elettrico realizzato a mano e conosciuto con il nome di Mythen.

Questo straordinario risultato di 0,956 secondi è molto al di sopra delle prestazioni di qualsiasi auto di serie attualmente in circolazione, battendo di circa un secondo intero la Pininfarina Battista, l’Ariel Hipercar e addirittura di 1,5 secondi la Tesla Model S Plaid. Sorprendentemente, è anche più veloce di 1,5 secondi rispetto al tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h della Bugatti Chiron con il suo potente motore W16. Questa squadra non è nuova a stabilire record di l’accelerazione con auto elettriche; già in precedenza avevano conquistato il record, nel 2014 e poi di nuovo nel 2016, prima di essere superati dal Greenteam l’anno scorso.

Il pilota del Greenteam ha infranto il record precedente su una pista situata presso la sede Bosch di Renningen. Questo veicolo leggero pesava solamente 145 kg ma era equipaggiato con due motori elettrici, trazione integrale e una batteria personalizzata, capace di generare una notevole potenza di 247 CV. Come è spinto invece Mythen? Semplice, con un doppio propulsore elettrico capace di erogare fino a 321 cavalli. Una potenza non estrema che, però, sul peso contenuto di Mythen di appena 140 kg consente di avere prestazioni straordinarie.

Secondo quanto riportato dalla Università di Stoccarda, la potenza “esasperata” di questi veicoli elettrici di oltre 1500 cavalli per tonnellata permette di raggiungere un‘accelerazione massima di 2 G ossia una quantità di forza simile a quella sperimentata dagli astronauti durante il loro rientro nell’atmosfera terrestre.