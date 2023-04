Il Politecnico di Milano, in occasione della Mille Miglia, ha intenzione di avviare la prima sperimentazione al mondo per l’utilizzo di un veicolo a guida autonoma su una distanza di oltre 1.500 km. Il progetto, dal nome un po’ folle, prende il nome di 1000-MAD (1000 Miglia Autonomous Drive) e prevede l’utilizzo di una Maserati MC20 Cielo equipaggiata ad hoc per completare la prova. Per l’appuntamento di quest’anno il team ha intenzione di percorrere solo alcuni tratti della competizione, mentre l’anno prossimo punta a completare interamente il tracciato di quasi 1.600 km.

Naturalmente l’auto non percorrerà esclusivamente il tracciato, ma rispetterà le regole del Codice della Strada, come previsto dalla gara di regolarità storica a tappe che si svolge quasi in contemporanea al normale traffico automobilistico. Al fine di rispettare le normative vigenti, all’interno dell’abitacolo sarà presente un co-pilota umano a supervisionare le scelte dei sistemi di guida autonoma.

Il progetto è decisamente ambizioso e si punta a mettere insieme i principali centri di ricerca e i territori attivi in Italia e all’estero sul tema. L’obiettivo è quindi raccogliere e elaborare dati per sviluppare nuove strategie industriali fino ad ottenere un AI Autonomous Drive Readiness Index che possa aiutare le amministrazioni e le loro politiche in merito.

La cornice della Mille Miglia sarà un contesto sperimentale unico al mondo per provare la mobilità autonoma. Ricordiamo che il Politecnico di Milano non è nuovo ad argomenti di questo tipo; il team, infatti, ha partecipato con ottimi risultati alla Indy Autonomous Challenge ovvero una competizione che prevede l’utilizzo di una monoposto Indy con guida completamente autonoma. Per i più curiosi, ricordiamo che una gara prova si svolgerà in occasione del prossimo MiMo 2023.