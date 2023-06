Sebbene possa sembrare una sanzione sproporzionata per l’infrazione commessa, in Finlandia è stata rilasciata una multa stellare per un automobilista che ha superato il limite di velocità. Nonostante questo, non è però la prima volta che sentiamo di multe per eccesso di velocità così elevate, poiché il Paese utilizza un sistema drasticamente differente a quello a cui siamo abituati.

Analogamente alle fasce di reddito delle imposte, questa struttura delle sanzioni mira a rendere più equa la punizione per l’eccesso di velocità. Per farlo, il sistema calcola la multa in base a quanti soldi guadagna il trasgressore in un giorno e poi ne divide la metà per ottenere l’importo “spendibile” per un giorno, come riportato da The Atlantic.

Quindi, a seconda della velocità alla quale il conducente stava viaggiando, il governo decide per quanti giorni il conducente dovrà essere privato di un netto guadagno. Nel 2015, superare il limite di velocità di 25 km/h comportava una multa equivalente a 12 giorni di reddito, mentre superare i 40 km/h significava una multa di 22 giorni. A quel tempo, il sistema raggiungeva oltre i 120 giorni di reddito. Tuttavia, non esiste un limite massimo in euro per l’ammontare della multa. Questa scelta è stata intenzionale, poiché i legislatori volevano che la punizione fosse proporzionale al reddito del conducente, indipendentemente da quanto guadagnasse.

Lo sfortunato conducente ha superato il limite di velocità di 32 km/h, da 82 a 50 km/h, ricevendo così una multa di 121mila euro: praticamente il prezzo di una supercar.