Siete alla ricerca di un nuovo monopattino elettrico di altissima qualità e al contempo volete risparmiare? Grazie alle Offerte di Primavera di Amazon i vostri sogni potranno concretizzarsi, dato che il fantastico Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è scontato a soli 699,99€ invece di 849,00€!

Non solo potrete risparmiare ben 150,00€ su un monopattino elettrico ottimo, ma l’articolo vi arriverà direttamente a casa, in pochi giorni e senza alcuna spesa di spedizione se siete clienti Prime. In caso contrario vi invitiamo a prenderlo in considerazione, dato che il servizio è gratuito per i primi 30 giorni dalla sottoscrizione e si tratta dunque del momento perfetto per provarlo.

Lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro è più grande rispetto ai modelli precedenti, massimizzando così il comfort e al contempo migliorando la resistenza sotto ogni aspetto: la tecnologia Xiaomi DuraGel permette alle ruote di assorbire maggiormente gli urti e, nel caso di forature superficiali, di autosigillarsi grazie al gel contenuto direttamente al loro interno. Non rischierete quindi di ritrovarvi a piedi, e non percepirete alcuno sbalzo nel terreno anche durante le corse più lunghe.

Anche l’autonomia monopattino è stata massimizzata per merito della tecnologia KERS, rendendo lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro capace di durare fino a 45km con una sola carica. Inoltre, il monopattino recupererà l’energia cinetica di ogni frenata, convertendola in energia elettrica utilizzabile per aumentare ulteriormente l’autonomia. Una volta scarico vi basterà poi collocarlo alla porta di ricarica magnetica, che si aggancerà automaticamente risparmiandovi il fastidio di spingere e tirare tipico degli altri modelli.

La velocità massima arriva a 20 km/h, mentre riuscirete ad affrontare pendenze fino al 20%. Insomma, i tragitti da casa al lavoro o all’università saranno incredibilmente rapidi, e una volta giunti a destinazione potrete semplicemente ripiegarlo su se stesso, occupando così pochissimo spazio.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi all’acquisto del prodotto, invitandovi a consultare la pagina Amazon dedicata all’offerta, suggerendovi anche di completare quanto prima il vostro acquisto, quanto meno prima del termine dello sconto o, peggio, dell’esaurimento del prodotto.

