Da tempo state pensando di acquistare un nuovo monopattino elettrico per spostarvi agevolmente, magari per andare da casa al lavoro? Allora non potete assolutamente perdervi questa offerta di Amazon, che oggi vi propone l’ottimo Ducati Pro-II Evo con un eccezionale sconto di ben 200€.

La promozione fa precipitare il prezzo da 699,00€ a soli 499,00€, permettendovi così di risparmiare il 29%. Si tratta di un’ottima offerta, dato il rapporto qualità-prezzo, per cui vi raccomandiamo di fare il vostro acquisto prima che la promozione o le scorte si esauriscano.

Il Ducati Pro-II Evo monta un potente motore Brushless da 350 W che può arrivare a un massimo di 515 W. Ciò significa che avrete sempre una spinta ottimale in ripartenza, persino in salita fino al 20% di pendenza. Questo monopattino non è solo potente, ma è anche comodissimo: infatti, gli pneumatici Tubeless da 10” garantiscono un’ottima tenuta di strada, riducendo al minimo il rischio di forature. Inoltre, le sospensioni anteriori e posteriori assicurano una guida stabile anche su terreni accidentati.

Un altro aspetto fondamentale per un mezzo di trasporto come il monopattino è la sicurezza, e anche in questo caso potete stare tranquilli: con una sola leva controllerete sia il freno elettronico anteriore che quello a disco posteriore, che assicurano una frenata sicura in ogni situazione. Inoltre, la tecnologia KERS permette al Ducati Pro-II Evo di recuperare energia ad ogni frenata, per poi sprigionarla in ripartenza.

Infine, controllare e gestire il vostro nuovo monopattino sarà semplice e veloce, grazie all’ampio display LED da 3.5″ e l’app Ducati Urban e-Mobility. In questo modo potrete personalizzarlo secondo le vostre esigenze in qualsiasi momento, anche da remoto.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Amazon dedicata all’offerta. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che la promozione termini.

