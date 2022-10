Nel 2023 ci sarà il ritorno della DeLorean. Nei mesi scorsi, la DMC (DeLorean Motor Company), aveva comunicato che sarebbe presto ritornata sul mercato, ma senza dare molte informazioni.

Oggi invece abbiamo la notizia ufficiale. Sul sito della compagnia fondata da Kat DeLorean, figlia dell’ingegnere padre dell’iconico modello, sta mettendo a punto una nuova auto sportiva, insieme a parte del team originale. Stando a quanto comunicato dalla DNG Motors (DeLorean Next Generation Motors) l’auto si chiamerà Model-JZD (in onore del suo creatore John Zachary DeLorean), e verrà assemblata a Detroit a partire dal 2023 e verrà probabilmente presentata entro fine dello stesso anno.

La DNG Motors dimostra di avere a cuore di spiegare la forte identità che ha animato il progetto di Kat DeLorean: non vuole soltanto basarsi sui principi in cui credeva il padre, quali longevità, sicurezza, qualità e convenienza, ma è un’azienda che si concentra sulle persone e vuole dare il proprio contributo alla società. Il modo in cui promette di riuscirci, prevede non solo la creazione di nuovi posti di lavoro, ma anche la collaborazione con le scuole superiori per introdurre dei programmi di ingegneria, la possibilità di apprendistati e di collaborazioni con altre aziende del settore.

Ricordiamo che la DMC non ebbe il successo sperato dal suo fondatore. La DMC-12 (comunemente chiamata solo DeLorean), fu prodotta soltanto dal 1981 al 1982, e forse non tutti ricordano che il suo design è merito della matita di Giorgietto Giugiaro. Il prezzo di vendita era pari a $ 25.000 (del 1981), contro i $ 12.000 che sarebbe dovuta costare secondo il progetto (da qui il nome DMC-12). L’Azienda fallì prima ancora di vendere tutti gli esemplari prodotti (circa 9.200), e quelli rimasti vennero ceduti sottocosto.

Per quanto riguarda la Model-JZD, le notizie sono ancora poche, ma le foto mostrano un’auto sportiva dalle linee morbide, con le immancabili portiere con apertura ad ali di gabbiano e degli interni ricchi di fibra di carbonio e caratterizzati da un grande schermo che riempie la consolle centrale. Se sarà davvero così, lo scopriremo il prossimo anno.