Rimac Automobili ha registrato 23 record nella giornata di ieri, con la sua hypercar da 1.914 cavalli. Una giornata definibile come impressionante l’impresa compiuta da Rimac, e tutti i record sono stati verificati da due enti indipendenti, RaceLogic e Dewesoft. Rimac afferma che questi risultati sono avvenuti presso la struttura Testing Papenburg (ATP) in Germania, dove l’auto ha funzionato in modo impeccabile e non ha mostrato segni di problemi di affidabilità o perdite di prestazioni.

Nevera ha superato tutte le aspettative e ha persino superato il tempo dichiarato di 0 – 100 km/h di 1,85 secondi, battendo anche Pininfarina Battista, che aveva registrato il record lo scorso novembre. Rimac osserva che tutti i record di accelerazione sono stati condotti con un rollout di 30 centimetri; inoltre, tutti i lanci sono stati effettuati su asfalto non preparato per l’occasione e con pneumatici Michelin Cup 2 R omologati per la strada.

Tra i record ottenuti, il più curioso è sicuramente quello dello 0-400-0 compiuto in appena 29,93 secondi. Per mettere in prospettiva questo valore, la Bugatti Chiron ha bisogno di 41,96 secondi per raggiungere la stessa impresa mentre la Koenigsegg Regera occupa attualmente il secondo posto con 31,49 secondi. Per raggiungere i 200 km/h, invece, sono necessari 4,42 secondi: lo stesso tempo che una BMW M340i ha bisogno per raggiungere i 100 km/h.

Al momento il Tallone di Achille di questa vettura è l’autonomia, limitata a poco più di 400 km, e non è da escludere che i prossimi veicoli possano superare questo valore e diventare ancora più prestazionale (grazie anche alle nuove batterie in arrivo sul mercato). Di seguito vi lasciamo i record ottenuti e il video di presentazione di Rimac.