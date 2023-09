Con una singola ricarica, un’auto elettrica ha stabilito un nuovo record mondiale per l’autonomia, percorrendo un incredibile tragitto di 2.573,79 chilometri. Questo straordinario risultato è stato ottenuto da una versione modificata della muc022, sviluppata dalla Technical University di Monaco di Baviera, la quale aveva già partecipato a competizioni per veicoli elettrici ad alta efficienza in passato. La maratona, della durata di sei giorni, si è svolta all’interno di un hangar presso l’aeroporto della città bavarese quindi su un tracciato realizzato ad hoc e nelle migliori condizioni possibili. Durante questa maratona, l’auto ha percorso l’intera distanza utilizzando una batteria con una potenza nominale di 15,5 kWh.

Secondo il comunicato ufficiale, gli studenti hanno concentrato i loro sforzi sull’ottimizzazione dell’aerodinamica e sulla costruzione leggera del veicolo. Il record precedente di 1.608,54 chilometri è stato superato in modo impressionante, con una differenza di quasi 1.000 chilometri. La muc022 modificata ha richiesto 99 ore per coprire l’intera distanza, consumando solamente 0,6 kWh/100 km. Per avere un punto di riferimento, le auto elettriche più efficienti di solito non scendono al di sotto di 13 kWh/100 km. Questo record durerà per tanto? Difficile a dirsi considerato che esiste già una versione avanzata della muc022, conosciuta con il nome di muc023, con un peso inferiore di 9 kg (appena 65 kg) e le medesime caratteristiche. Staremo senz’altro a vedere cosa combinerà il team, fermo restando che sebbene sia concettualmente un’auto è anche drasticamente lontana dalla definizione di automobile per come l’immaginiamo noi; l’augurio è che studi di questo tipo possano ugualmente offrire un’ulteriore spunto per migliorare le autonomie attuali.

Innumerevoli ore di lavoro, oltre ai nostri studi, sono state dedicate alla preparazione del record. Questo ci rende ancora più felici di detenere il record del mondo. Muc022 aveva già ottenuto successi in diverse competizioni, questo è il coronamento.