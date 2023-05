State cercando un mezzo di trasposto ecologico per percorrere agevolmente buoni tratti, come ad esempio da casa al lavoro? In questo caso, potreste pensare all’acquisto di un buon monopattino elettrico. Allora non possiamo che segnalarvi questa ottima offerta di Mediaworld, grazie alla quale potrete acquistare questo praticissimo monopattino elettrico Ducati Pro-II Plus con uno sconto di ben 181€.

Quest’oggi, infatti, è in promozione a soli 469,00€ anziché 649,99€, con un risparmio del 27,84%. A rendere l’offerta ancora più allettante c’è anche la possibilità di rivalutare il vostro usato: acquistando infatti un prodotto e-mobility a partire da 249€ riceverete fino a 250€ di rimborso sul vostro usato.Tuttavia, la promozione è valida solo fino al 24 maggio 2023, per cui vi invitiamo ad effettuare il vostro acquisto quanto prima.

Il Ducati Pro-II Plus monta un motore brushless da 350W che richiede una manutenzione minima ed è molto silenzioso; questo, insieme alla batteria da 7.8 Ah, vi permetterà di percorrere fino a 25 km nel massimo comfort, frutto della sospensione posteriore e delle ruote tubeless anti-foratura da 10”.

La vostra sicurezza sarà garantita anche dal doppio sistema frenante: elettrico anteriore e a disco posteriore. Inoltre, potrete scegliere fra 4 diverse modalità di guida: 6, 15, 20, 25 km/h. Monitorare e gestire tutte le impostazioni del vostro nuovo Ducati Pro-II Plus sarà semplicissimo, grazie all’ampio display LCD da 3.5’’.

Tutte queste funzioni saranno gestibili anche dall’app Ducati Urban e-Mobility, disponibile su App Store e Google Play. In questo modo potrete registrare anche più prodotti della stessa gamma. L’app vi permetterà anche di ricevere aggiornamenti sulle prestazioni e la posizione del vostro mezzo, oltre che di richiedere assistenza via chat.

Detto questo, non ci resta che rimandarvi alla pagina Mediaworld dedicata alla promozione. Vi suggeriamo però di effettuare il vostro acquisto al più presto, prima che l’offerta termini.

