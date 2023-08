CATL, fornitore di Tesla e colosso nel settore delle batterie, ha presentato un nuovo prodotto che promette di risolvere il peggior “difetto” delle auto elettriche, cioè il tempo di ricarica. La nuova batteria, Shenxing, promette di avere 400 chilometri di autonomia in soli 10 minuti.

Naturalmente è una cosa da prendere con cautela, una frase buona per il marketing e ottima per i titoli (come il nostro). In realtà dipende da quanto è grande la batteria e da quanto consuma l’auto, ma resta il fatto che una ricarica molto veloce, entro i dieci minuti, potrebbe essere davvero l’ultimo tassello.

Sì perché molti che magari comprerebbero un’elettrica oggi non lo fanno proprio perché il tempo di ricarica è troppo lungo. L’autonomia andrebbe anche bene, almeno per alcuni modelli, ma se devi fermarti un’ora per caricare non ne vale la pena.

Invece, se per caricare bastano 10 minuti, allora cambia tutto. Puoi fare tratte come Milano-Palermo (circa 1.500 Km) come lo faresti con un’auto termica, fermandosi giusto una manciata di minuti ogni tanto. Almeno per quanto riguarda la ricarica, ma resta consigliabile fare soste più lunghe e riposarsi un po’ ogni tanto.

Certo, riempire un serbatoio di benzina richiede anche meno tempo, ma a questo punto la differenza è del tutto trascurabile.

Shenxing è una “batteria LFP con ricarica superveloce 4C”. LFP è l’acronimo di litio ferro fosfato, un tipo di batteria che Tesla già usa dal 2021. CATL è leader globale per questo tipo di batterie, e a livello mondiale ha circa il 35% del mercato, come riporta Techcrunch. Queste batteria hanno una densità energetica inferiore rispetto ad altre, ma è un problema marginale se la ricarica richiede solo dieci minuti.

Le nuove batterie CATL con ricarica veloce dovrebbero essere già pronte per entrare in commercio, quindi in teoria già nei prossimi anni potremmo vedere auto elettriche (non solo Tesla) con questa caratteristica.

Era ciò che vi mancava per passare all’elettrico?