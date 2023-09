Nel 2020, i sette maggiori produttori europei di camion commerciali hanno concordato di cessare la produzione di veicoli diesel entro due decenni e, da allora, stanno lavorando con impegno per raggiungere questo obiettivo. Il 31 agosto, una di queste aziende ha annunciato il suo ultimo possibile strumento nella transizione di un’industria pesantemente inquinante, verso un futuro più sostenibile. Tuttavia, anziché rivoluzionare ciò che si trova sotto il cofano di un camion, la svedese Scania punta a sfruttare tutto lo spazio gratuito intorno alle tonnellate di merci in transito sulle strade.

Secondo quanto riportato da Scania, l’azienda ha recentemente collaborato con l’Università di Uppsala, e l’azienda energetica Midsummer, per sviluppare un prototipo di camion ibrido da 560 cavalli, il cui rimorchio lungo 60 piedi è avvolto in 100 metri quadrati di pannelli solari. Secondo CleanTechnica, questa spinta aggiuntiva alimentata dall’energia solare, potrebbe fornire al camion un’ulteriore autonomia annuale di circa 5.000 chilometri nella sola Svezia, una cifra promettente considerando che si tratta ancora di un prototipo e che la Svezia non è conosciuta come la patria del sole.

La nazione scandinava, difatti, non è esattamente conosciuta per le sue giornate soleggiate. A Stoccolma, per esempio, luglio vede cieli sgombri solo poco più della metà del mese e stiamo parlando del mese con più sole in tutto. A novembre, al contrario, il cielo è nuvoloso quasi per il 75% del mese. Queste condizioni metereologiche avverse, però, sono state proprio il punto di forza dell’intero progetto.

“Abbiamo voluto specificamente verificare se avesse senso in Svezia, perché se si va in luoghi come il Sud Europa, l’Australia o il Nord Africa, c’è ovviamente molto più sole”, ha spiegato Eric Falkgrim, Responsabile Tecnologico del Dipartimento di Ricerca e Innovazione di Scania e responsabile del progetto del camion alimentato a energia solare. “Se può funzionare qui, in condizioni meno soleggiate e relativamente più buie, allora confermerebbe la validità del progetto nel resto del mondo.”

Falkgrim ha notato che, sebbene il concetto di montare pannelli solari su un rimorchio di camion sembri relativamente semplice, la logistica alle spalle del progetto è stata tutt’altro che facile. “È un po’ un’idea folle perché comporta una quantità di nuovo hardware, sistemi di software e uno sviluppo molto complesso per garantire la sicurezza del mezzo, gestire il trasferimento di energia e risolvere gli immancabili difetti di progettazione. In generale, i pannelli solari non sono ottimizzati per i viaggi quasi continui. Pertanto, è “abbastanza complesso dal punto di vista tecnico”, ha sostenuto Falkgrim.

Nonostante la sperimentazione del prototipo sia iniziata solo di recente, sulle strade pubbliche della Svezia, questo progetto è finalizzato a verificare se questa soluzione possa avere senso e, per il momento, i primi riscontri sono più che positivi. Sebbene non ci si aspetti che tale design diventi diffuso sulle strade per alcuni anni, i test iniziali di Scania dimostrano che la tecnologia non è solo fattibile ma, soprattutto, promettente.