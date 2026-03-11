Su Amazon è disponibile la 70mai A800SE, la dashcam con doppia telecamera per auto che offre registrazione 4K+1080P, GPS integrato, visione notturna avanzata con apertura F1.55 e sorveglianza parcheggio 24/7. Grazie al sistema ADAS e al display da 3", garantisce sicurezza e controllo totale su ogni viaggio. È ora disponibile a soli 99,98€, con uno sconto del 29% rispetto al prezzo originale di 139,99€.

70mai A800SE, chi dovrebbe acquistarla?

La 70mai A800SE Dashcam è il compagno ideale per chi cerca sicurezza e protezione totale alla guida. Si rivela perfetta per automobilisti che percorrono lunghe tratte quotidiane, professionisti del settore trasporti e chiunque voglia tutelarsi in caso di incidenti o controversie stradali. Grazie alla doppia telecamera 4K+1080P, al GPS integrato e alla funzione di sorveglianza parcheggio 24/7, soddisfa le esigenze di chi desidera un monitoraggio completo del veicolo, anche a motore spento.

Questa dashcam risponde anche alle necessità di chi guida spesso di notte o in condizioni di scarsa illuminazione, grazie all'apertura F1.55 e alla tecnologia HDR che garantiscono immagini nitide in qualsiasi situazione. La compatibilità con schede fino a 512GB, la registrazione d'emergenza estesa a 210 secondi e il controllo via app Wi-Fi la rendono una soluzione completa. Con uno sconto del 29%, a soli 99,98€ invece di 139,99€, rappresenta un investimento eccellente per la propria sicurezza stradale.

La 70mai A800SE è una dashcam doppia 4K+1080P con GPS integrato a 5 moduli, apertura F1.55 e HDR per una visione notturna eccellente. Offre registrazione d'emergenza fino a 210 secondi, sorveglianza parcheggio 24/7, schermo da 3" e connettività Wi-Fi con app dedicata.

