A partire dal 2023 BMW porterà sul mercato veicoli con interni completamente vegani. L’obiettivo di contribuire alla riduzione delle emissioni sta infatti interessando le case automobilistiche su diversi aspetti: l’utilizzo di materiali innovativi consentirà alla casa automobilistica bavarese di ridurre le emissioni di anidride carbonica nell’intero ciclo di vita di ogni vettura.

Non dimentichiamo che le strategie che il gruppo BMW sta adottando al fine di contribuire alla decarbonizzazione sono molte, a partire dall’elettrificazione dei veicoli fino alla scelta di materiali innovativi e di materie prime naturali. L’iniziativa di portare sul mercato veicoli con interni completamente vegani deriva dalla volontà di rispondere all’aumento della domanda del mercato di interni sostenibili e senza pelle. Domanda che è inevitabilmente destinata ad aumentare soprattutto in mercati come Cina, Stati Uniti ed Europa.

Secondo quanto diffuso dal gruppo BMW il nuovo materiale per la superficie dei volanti riduce le emissioni di circa l’85% rispetto alla pelle. Finora, la maggior parte delle emissioni prodotte, circa l’80%, era sotto forma di gas metano proveniente dall’allevamento del bestiame. Il restante 20% era dovuto alla lavorazione della pelle bovina, che è ad alta intensità energetica e idrica.

Con tali dichiarazioni, dunque, BMW sottolinea l’importanza di intraprendere nuove strategie che vedono la sostenibilità al centro della produzione dei veicoli. Nello specifico, i materiali che vedremo sulle auto della casa automobilistica di Monaco di Baviera dal 2023 saranno, non solo sostenibili, ma anche resistenti all’usura causata dall’abrasione, dal sudore e dall’umidità.

Con un volante realizzato con un materiale vegano di alta qualità, soddisfiamo i desideri dei nostri clienti che non vogliono scendere a compromessi in termini di aspetto, sensazioni e funzionalità. Questo materiale innovativo resiste all’usura causata dall’abrasione, dal sudore e dall’umidità e possiede tutte le proprietà desiderabili della pelle, ha dichiarato Uwe Köhler, Responsabile Sviluppo Carrozzeria, Rivestimenti Esterni, Interni del BMW Group.

Dal 2023 i veicoli BMW e MINI avranno una percentuale di componenti del veicolo che contengono tracce di materie prime di origine animale inferiore all’1%.