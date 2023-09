L’azienda svedese Candela è da tempo all’avanguardia nel campo della mobilità elettrica in mare ma recentemente ha fatto parlare di sé per aver conquistato un nuovo record mondiale. La scorsa settimana, il Candela C-8 ha percorso 420 miglia nautiche (circa 894,5 km) in soli 24 ore, stabilendo così un primato assoluto.

Ciò che rende questo risultato ancora più impressionante è il fatto che l’imbarcazione ha navigato nelle acque interne intorno a Stoccolma, dimostrando che la tecnologia elettrica è pronta per affrontare sfide significative.

Il Candela C-8 è alimentato da un powertrain di origine Polestar e utilizza lo stesso pacco batterie da 69 kWh della Polestar 2. Grazie a questa soluzione, Candela sostiene che la C-8 è l’imbarcazione elettrica con il più lungo raggio di percorrenza sul mercato, con un’autonomia di 66 miglia nautiche (circa 122 km) con una sola carica e una velocità di crociera di 23 miglia all’ora (circa 43 km/h).

Ciò che rende questa imbarcazione ancora più interessante è il suo costo operativo estremamente basso. Durante il record di percorrenza di quasi 900 km in 24 ore, l’imbarcazione ha consumato circa 120 euro di elettricità. In confronto, un’imbarcazione equivalente con motore termico avrebbe richiesto circa 1.400 euro in carburante.

Inoltre, dal punto di vista ambientale, la C-8 ha emesso solo 17,37 kg di anidride carbonica durante il record, rispetto ai circa 1.785 kg che una barca tradizionale avrebbe emesso in circostanze simili.

Nonostante queste prestazioni impressionanti, va sottolineato che il Candela C-8 è tra le imbarcazioni più costose sul mercato, con un prezzo di partenza di circa 400.000€. Tuttavia, il suo basso costo operativo nel tempo, e il contributo alla riduzione delle emissioni, rendono questa imbarcazione la scelta ottimale per coloro che cercano una soluzione di mobilità marittima sostenibile ed efficiente.

Con record come questo, Candela dimostra che la mobilità elettrica in mare sta guadagnando terreno e che le imbarcazioni elettriche possono offrire prestazioni eccezionali senza compromettere l’efficienza e la sostenibilità.