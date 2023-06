Le auto elettriche sono ormai sempre più diffuse e l’intenzione dei vari Governi è quella di renderle una valida alternativa alle soluzioni più comuni alimentate da carburante fossile. Gli sforzi in questo contesto sono ormai sempre più forti, con importanti studi legati all’autonomia e all’efficienza. Ed è forse proprio quest’ultimo punto che ha portato la celebre star Rowan Atkinson, il volto dietro al personaggio di Mr.Bean, a restituire un’auto elettrica dopo averla usata per qualche mese.

Per chi non lo sapesse Rowan, non è solo una star britannica, ma anche un vero e proprio appassionato di auto; il noto personaggio, oltre ad aver partecipato a programmi di rilievo come Top Gear, possiede un garage di tutto rispetto con “pezzi da 90” come McLaren F1 e Honda NSX.

Le perplessità di Rowan in merito alle auto elettriche sono state dettagliate accuratamente in una recente intervista ai microfoni di The Guardian, dove ha dichiarato che “Prima della conferenza sul clima Cop26 a Glasgow nel 2021, Volvo ha rilasciato dei dati secondo cui le emissioni di gas serra durante la produzione di un’auto elettrica sono superiori del 70% rispetto a quando si produce un’auto a benzina”. La differenza di tali emissioni è attribuibile alla fabbricazione delle batterie, “assurdamente pesanti”, e “difficili da smaltire”. Per Rowan si tratterebbe di “una scelta perversa nella lotta contro la crisi climatica”.

La star riconosce tutti i progressi del settore delle batterie, ma teme che prima dell’arrivo di sistemi davvero efficienti si possano popolare le strade di tutte le città con vetture elettriche dotate di batterie poco efficaci dal punto di vista ambientale. Per mitigare questo aspetto e temporeggiare sulla vendita delle elettriche, Atkinson suggerisce di investire maggiormente sui carbutranti sintetici, già in uso nel motorsport, e sull’idrogeno, molto più efficiente degli attuali sistemi propulsivi.

Atkinson conclude l’intervista con una riflessione: “Consiglierei l’auto elettrica? Tendo a dire che ai miei amici che se la loro auto è un vecchio diesel e fanno un sacco di km in centro città, dovrebbero prendere in considerazione il passaggio ad una nuova soluzione. Ma altrimenti, meglio non cambiare per ora. Un giorno la propulsione elettrica sarà di reale beneficio ambientale, ma quel giorno deve ancora sorgere”.