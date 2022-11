Uno studente del Lafayette College di Easton, sta organizzando un piano un po’ folle o forse solo pionieristico, grazie all’aiuto del Ford F-150 Lightning.

Remy Oktay ha deciso di recarsi alla partita di football Lafayette-Lehigh, col suo aereo, un Pipistrel Alpha Electro. Partendo idealmente dal college, che si trova Easton in Pennsylvania, dovrà raggiungere la destinazione, uno stadio, che invece si trova ad Harford nel Connecticut. Lo separano quindi dalla metà, quattro stati e circa 400km. Inoltre, come se non bastasse, il suo programma è di effettuare il primo sorvolo di un aereo elettrico di un evento sportivo.

Per coprire la distanza tra l’aeroporto di partenza e la destinazione, avrà bisogno di ricaricare il velivolo almeno tre volte. Perché secondo la FAA (Federal Aviation Administration), deve atterrare con una riserva di 30 minuti oltre che l’autonomia per un’ora di volo. Qui nasce il problema: nessun aeroporto in zona è provvisto delle infrastrutture necessaria per ricaricare il piccolo aereo.

Ma Remy non si demoralizza e decide di chiedere aiuto ai proprietari del Ford F-150 Lightning. La sua idea è quella di utilizzare il pick up elettrico per caricare il suo velivolo, sfruttando il Pro Power Onboard, usando quindi i veicoli come generatori elettrici. Il modello elettrico della Ford è dotato di una potenza pari a 9,6 kW, più che sufficiente per caricare la batteria da 21 kWh del Pipistrel Alpha Electro di Remy.

Potrebbe bastare anche un solo veicolo, ma secondo i calcoli dell’intraprendente studente, che preferisce lasciare un ampio margine di sicurezza, avrebbe bisogno del supporto di quattro F-150 Lightning in totale (due proprietari si sono già resi disponibili).

Un team composto da venticinque ex alunni del Lafayette College, oltre che alcuni genitori, studenti e volontari, financo una troupe televisiva, seguirà la traversata che partirà dall’aeroporto di Hartford-Brainard il 12 novembre, mentre il ritorno è previsto per martedì 22 novembre.