A Roma, e in generale nelle grandi città italiane, stiamo vedendo una lenta diffusione delle colonnine di ricarica per le auto elettriche, che per forza di cose soffrono di problemi di praticità diversi rispetto a quelli affrontati finora per fare rifornimento a un’auto endotermica: le colonnine sui marciapiedi delle città possono spesso risultare occupate da auto che non le stanno utilizzando, andando a creare un disagio a chi ha necessità di ricaricare la propria auto.

Il problema degli stalli di ricarica occupati è un problema proprio nelle grandi città dove le colonnine sono ancora poche e non hanno dei veri e propri spazi dedicati come se si trattasse di una stazione di servizio; le colonnine sono molto spesso posizionate sui marciapiedi, andando di fatto a occupare uno o più spazi di parcheggio riservandoli all’utilizzo per la ricarica.

La Giunta comunale della città di Roma ha deciso di affrontare questo problema ormai sempre più diffuso – e destinato ad ampliarsi, se non saremo bravi a educare gli automobilisti e a installare infrastrutture dignitose – programmando l’installazione di nuove colonnine più moderne: si tratta di colonnine interoperabili, così da rendere più semplice il processo di ricarica, ma soprattutto di colonnine dotate di sensori in grado di rilevare una sosta abusiva, al punto che se entro 5 minuti dalla sosta non si è ancora attivata la ricarica dell’auto i vigili vengono allertati automaticamente.

Per scongiurare il fenomeno di chi invece lascia la propria auto elettrica parcheggiata per lungo tempo anche una volta conclusa la ricarica, si sta pensando a tariffe aumentate che scattano un’ora dopo il termine della propria ricarica, così da favorire il ricambio di auto sugli stalli di ricarica.

La Giunta ha inoltre deciso di indire un concorso internazionale per realizzare il design della colonnina, che sarà brandizzata con il marchio “Roma”, sarà poi compito dei singoli municipi valutare quali siano i punti migliori dove installare i nuovi punti di ricarica, mentre quelli già esistenti saranno aggiornati con l’installazione della nuova colonnina.