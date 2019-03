A Stoccarda, da aprile blocco diesel pre-Euro 5

La città tedesca di Stoccarda, a partire da aprile, vieterà la circolazione di ogni tipo di veicolo diesel precedente ad Euro 5.

La città tedesca di Stoccarda, a partire da aprile, vieterà la circolazione di ogni tipo di veicolo diesel precedente ad Euro 5. Questo significa che i possessori di auto a gasolio facenti parte delle categorie Euro 0, 1, 2, 3 e 4 non potranno circolare con la loro auto in città, ne parcheggiarla all’interno. Questo provvedimento varrà anche per i residenti (salvo particolari esenzioni ad hoc).

Stuttgart, Germany - June 14, 2014: Traffic queue on a German autobahn fairly near Stuttgart

Questo processo nasce dall’obiettivo di pulire l’aria di Stoccarda dallo smog causato specialmente dai motori diesel: proprio questi sono ormai da tempo al centro dell’occhio del ciclone, e piano piano stanno sparendo dalla circolazione, favorendo il subentro di motori ibridi benzina-elettrico.

Nonostante questo provvedimento non colpisca direttamente i proprietari di veicoli diesel Euro 5 e Euro 6, quest’estate verranno fatti nuovi rilevamenti per capire la qualità dell’aria e valutare eventuali nuovi bandi di categorie di auto.