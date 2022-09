A2A E-Mobility e Hubject siglano un accordo di collaborazione che mira a semplificare l’interoperabilità delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici, offrendo agli utenti la possibilità di accedere facilmente alla rete presente sul territorio. Non a caso, l’accordo raggiunto tra le due società conferma la volontà di promuovere la decarbonizzazione puntando alla diffusione capillare di una mobilità elettrica e sostenibile.

Nello specifico, il piano prevede che A2A E-Mobility si occuperà dell’installazione di 24.000 nuovi punti di ricarica per veicoli elettrici su tutto il territorio nazionale, per un totale di investimenti pari a 300 milioni di euro.

L’accordo tra l’azienda e la piattaforma renderà più semplice l’utilizzo della rete di A2A E-Mobility. Non casualmente, l’accesso di A2A in una delle piattaforme più grandi al mondo permetterà agli clienti dei circa 500 e-Mobility Service Provider coinvolti di fare un pieno di energia con la massima semplicità nei punti di ricarica di A2A presenti sul territorio nazionale.

Come accennato, il piano prevede un investimento da 300 milioni di euro sui 18 miliardi complessivi della strategia, di cui 7 per l’economia circolare e 11 per la transizione. Investimenti che saranno fondamentali per raggiungere l’obiettivo delle zero emissioni entro il 2040.

La partnership si inserisce all’interno del Piano Industriale al 2030 di A2A per promuovere la decarbonizzazione investendo nel segmento della mobilità elettrica. Tramite le diverse App per la ricarica, di qualsiasi eMSP aderente al sistema Hubject, infatti, è possibile visualizzare la mappa delle Stazioni di ricarica di A2A, le tariffe per la ricarica e la potenza erogata e prenotare il punto di ricarica, commenta l’azienda.

Non dimentichiamo che il nuovo Piano Industriale 2021-2030 firmato da A2A nei mesi scorsi che conferma la strategia di decarbonizzazione che prevede di raggiungere tale obiettivo entro il 2040, puntando su una serie di interventi mirati come lo sviluppo delle energie rinnovabili, le soluzioni di cattura del carbonio e la riduzione di tutte quelle attività che richiedono un elevato consumo di carbonio.