Il futuro di Abarth sarà a zero emissioni e il simbolo di questo cambiamento è rappresentato dalla nuovissima Abarth 500e. L’evoluzione sportiva realizzata dal brand dello Scorpione della Fiat 500 Elettrica è ora ufficiale e pronta a conquistare il mercato raccogliendo l’eredità dell’iconica Abarth 595 che può contare su tantissimi appassionati sparsi per il mondo.

Il lavoro svolto da Abarth per trasformare in piccola sportiva la 500 Elettrica di casa Fiat si articola su più livelli. La nuova Abarth 500e, infatti, può contare su di un motore elettrico in grado di erogare 155 CV di potenza, con una coppia massima di 235 Nm. A supportare il motore c’è un pacco batterie da 42 kWh (per il momento, Abarth non ha fornito informazioni precise sull’autonomia).

La vettura, inoltre, può contare su tre modalità di guida (Turismo, Scorpion Street e Scorpion Track) con l’obiettivo di adattare le prestazioni alle condizioni stradali. La nuova Abarth 500e è più veloce della 695. In base a quanto riferito dal brand, infatti, la nuova elettrica batte la 695 di circa un 1 secondo sul tracciato Misto Alfa Handling Track di Balocco.

Abarth 500e

La piccola sportiva elettrica firmata Abarth presenta una velocità massima autolimitata di 155 km/h ed uno scatto 0-100 km/h completato in 7 secondi (ma solo se la batteria è carica di almeno il 90% altrimenti i tempi si allungano). Migliora anche la ripresa dell’elettrica che presenta un’accelerazione superiore del 50% rispetto alla rivale a benzina nel passaggio da 20 km/h a 40 km/h.

Per passare da 40 km/h a 60 km/h, invece, servono 1,5 secondi ovvero 1 secondo in meno rispetto alla versione benzina. Partendo da 60 km/h, inoltre, la Abarth 500e riesce a toccare i 100 km/h circa 1 secondo prima della versione benzina. Anche in questo caso, l’accelerazione si dimostra un’arma in più per l’elettrica.

La nuova Abarth 500e arriverà sul mercato ad inizio 2023 con un prezzo di partenza di circa 43 mila euro.