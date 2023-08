La Fiat 600e, presentata il mese scorso come modello completamente elettrico, è destinata a ricevere il trattamento speciale di Abarth, simile a quanto è stato fatto con la sua controparte più piccola, la 500e. Analogamente alla divisione N di Hyundai, Abarth prende sul serio il suo ruolo di marchio orientato alle prestazioni, quindi ci aspettiamo che questo non si limiti a delle semplici modifiche estetiche. I dettagli tecnici sull’Abarth 600e non sono ancora noti, ma sembra probabile che il veicolo verrà prodotto, con una possibile data di lancio all’inizio del 2025. Secondo quanto riportato da Autocar, Olivier Francois, CEO di Fiat e Abarth, è stato interrogato riguardo alle prospettive dell’Abarth 600e e ha risposto: “È logico”. Fino a quando non avremo dettagli specifici sull’Abarth 600e, possiamo trarre alcune conclusioni basandoci sulla più piccola Abarth 500e.

L’Abarth 500e è circa il 30% più potente rispetto alla 500e standard. Applicando un incremento simile alla 600e, potremmo aspettarci una potenza di circa 200 cavalli per l’Abarth 600e. Sebbene non sia un valore eccezionale rispetto ad altri veicoli elettrici, dovrebbe comunque garantire un’accelerazione vivace, considerando che la 600e è un crossover familiare di dimensioni compatte. La piattaforma della 600e, condivisa con la Jeep Avenger, supporta la trazione integrale, quindi non escludiamo la possibilità di una configurazione eAWD a doppio motore.

Se la stessa batteria da 54 kWh della 600e standard verrà utilizzata, è probabile che l’autonomia dell’Abarth 600e non superi i 320 chilometri con un solo “pieno”. Ci aspettiamo anche che l’Abarth 600e presenti un assetto unico e una risposta dello sterzo più reattiva, coerenti con il carattere sportivo del marchio.

Come la Abarth 500e, ci aspettiamo che anche l’Abarth 600e riceva miglioramenti stilistici, come l’aggiunta del marchio ABARTH, cerchi in lega personalizzati, paraurti più sportivi e colori accattivanti come il verde acido e il blu veleno. All’interno, ci aspettiamo finiture più sportive, come l’Alcantara e sedili dal design più dinamico.