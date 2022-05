Per festeggiare il 40esimo anniversario dell’ultima gara ufficiale corsa dalla Abarth 131 Rally, il preparatore di Fiat ha deciso di realizzare una versione speciale della 695, chiamata 695 Tributo.

La Abarth 131 Rally è stata svelata nel 1976 e ha corso per 6 anni nel World Rally Championship, ottenendo 18 vittore in tappe internazionali e premi individuali quando alla guida dell’auto si trovavano nomi del calibro di Walter Rohrl o Markku Alen.

Non facile, quindi, pagare un tributo a un’auto dall’importanza sportiva così grande: per l’occasione, Abarth ha deciso di installare sulla 695 il motore T-jet da 1.4 litri di cilindrata in grado di produrre 177 cavalli e 250 Nm di coppia a 3000 giri. Questo motore permette alla piccola sportiva di scattare da 0 a 100 in 6.7 secondi, e di raggiungere una velocità massima di 225 km/h.

Il sound del motore è assicurato dal sistema di scarico completo ‘Record Monza Sovrapposto’ che Abarth ha deciso di installare sulla 695 Tributo.

Il resto della dotazione non è certo da meno: sulla 695 Tributo troviamo pinze Brembo a 4 pistoni, freni da 305mm all’anteriore e da 240mm al posteriore, mentre il comparto sospensioni è affidato agli ammortizzatori Koni FSD. Uno dei dettagli più intriganti, e sicuramente ben evidenti, della 695 Tributo è l’imponente alettone – che ovviamente riporta in rilievo il nome del costruttore – posizionato nella parte posteriore: si chiama ‘Spoiler ad Assetto Variabile’, e come suggerisce il nome stesso permette di regolare l’angolazione in 12 diverse posizioni, tra 0 e 60°, e se posizionato a 60° lo spoiler è in grado di fornire 42 kg di carico aerodinamico a 200 km/h, così da migliorare la tenuta di strada.

A livello estetico, l’Abarth 695 Tributo è impreziosita da un colore “Blue Rally”, reinterpretazione moderna del colore della 131 Rally originale e ripreso anche su diversi elementi interni all’auto, come i rivestimenti dei sedili o i montanti delle portiere.

Il prezzo della Abarth 695 Tributo non è ancora stato svelato, mentre sappiamo già che la tiratura sarà limitata a 695 esemplari.