Il mercato automobilistico sta cambiando rapidamente, al punto che un marchio storico delle corse automobilistiche come Abarth sta per concludere lo sviluppo della sua prima auto elettrica; per completare il progetto, Abarth ha deciso di coinvolgere i suoi fan tramite il sistema ‘Abarth Performance Creators‘ che ci permette, tramite sondaggi, di scegliere alcuni dettagli dei lavori realizzati dall’azienda oggi di proprietà del Gruppo Stellantis.

Come anticipato, Abarth sta completando i lavori sulla sua prima auto elettrica, una Fiat 500e che subirà il classico trattamento di elaborazione a cui il tuner ci ha abituato negli anni: tutti i fan dell’azienda potranno partecipare a un semplice sondaggio per scegliere la grafica delle strisce laterali che verranno messe sulle fiancate dell’auto. Si potrà scegliere tra la grafica ‘Scratch‘, che riporta la scritta Abarth ricavata in rilievo tra sottili strisce nere, e ‘Shift‘, dove invece la scritta Abarth si sdoppia e dà quasi un effetto di scatto a grande velocità.

Partecipare al sondaggio è molto semplice: è sufficiente visitare le pagine Facebook, Instagram o TikTok di Abarth e in pochi istanti si troverà il sondaggio pubblico che permetterà ai fan di scegliere una delle grafiche della nuova 500e Abarth.

Dell’auto in sé, per il momento, non sappiamo granché, se non che la presentazione ufficiale è attesa nel 2023 e che sotto al pianale dell’auto si troverà la stessa batteria da 42 kWh che Fiat installa nella sua 500e standard. Per contro, ci aspettiamo un sostanziale aumento di prestazioni da parte del motore elettrico, e per gestire la potenza in più sarà necessario anche un upgrade delle sospensioni: si parla di una potenza che potrebbe sfiorare i 200 cavalli e uno scatto da 0 a 100 in un tempo di poco più di 6 secondi, ma in questa fase è ancora tutto molto incerto, non possiamo far altro che attendere la presentazione ufficiale attesa nel 2023.