L’aumento dei prezzi del carburante ha influito negativamente sulla vita e sugli spostamenti di tutti noi, nonostante le misure messe in atto dal Governo per contenere l’aumento alla pompa di benzina: negli ultimi mesi sono state “messe in pausa”, perché tagliate fa pensare a una misura definitiva, diverse accise sul carburante per un totale di più di 30 centesimi al litro.

Per il momento il decreto che ha sancito il taglio delle accise è previsto fino al 2 agosto, ma si sta già valutando un’ulteriore proroga, come dichiarato dal Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti: secondo le parole del Ministro, il trend sul prezzo dei carburanti sarebbe ancora in salita, per cui non è il momento di reintrodurre le accise tolte qualche mese fa.

Le associazioni di categoria già da tempo lamentano l’inefficacia di questo intervento: in molti sicuramente ricordano i primi giorni dopo il taglio delle accise, con il prezzo alla pompa che è calato per qualche ora per poi risalire lentamente fino alla soglia, ormai ampiamente superata, dei 2 euro al litro sia per la benzina sia per il gasolio. Ormai mancano appena 20 giorni al 2 agosto e ancora oggi non sappiamo quale sarà il futuro di questo decreto.

Tra le dichiarazioni rilasciate da Giorgetti in occasione dell’assemblea annuale dell’Unem, l’Unione energie per la mobilità, se ne trova una che esorta l’Unione Europea a rivedere il piano ‘Fit for 55’ già approvato dalla Commissione, che punta a un’Europa carbon neutral entro il 2055. Secondo il Ministro italiano esisterebbero già delle soluzioni utili a ridurre le emissioni inquinanti, come per esempio i biocarburanti: Giorgetti afferma che è necessario “proporre alla Commissione europea una revisione del pacchetto Fit for 55 che in primis preveda l’applicazione del principio cardine della neutralità tecnologica“.

Tempi difficili per chi viaggia in macchina con motori endotermici, non resta che organizzare vacanze a corto raggio e sperare che presto o tardi i prezzi tornino a calare.