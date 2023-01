Il parco auto circolante dell’Europa è cresciuto dell’1,2% rispetto al 2020, e sono quasi 250 milioni le auto presenti sulle strade. L’associazione dei costruttori di auto europei (ACEA) ha pubblicato il nuovo report relativo alle auto circolanti sulle strade dell’Unione Europea: si tratta di un rapporto inevitabilmente chiaro che ci aiuta a comprendere anche a che punto è la diffusione delle nuove auto elettriche. La fotografia scattata mostra, però, che le vetture sulle strade sono sempre più vecchie e solamente alcuni Paesi raggiungono una soglia accettabile di veicoli a zero emissioni.

Secondo i dati diffusi, nel 2021 le auto presenti in Europa erano 567 vetture ogni 1.000 abitanti. Sul più alto gradino del podio il Lussemburgo, che risulta essere la nazione con la più alta densità di automobili in Europa con 698 auto ogni 1.000 abitanti. Ad avere la più bassa densità di auto, la Romania con un numero di auto pari a 396 ogni 1.000 abitanti. La situazione relativa all’Italia, con 672 vetture ogni 1000 abitanti, dimostra ancora una volta come l’auto sia il mezzo preferito dai cittadini del Belpaese. Gli italiani preferiscono l’auto privata per i loro spostamenti, in alternativa ai mezzi pubblici o al noleggio.

Come accennato in apertura, il report ACEA mostra una crescita del parco auto nel 2021, con ben 249.563.035 auto sulle strade delle città europee. Tutte le nazioni mostrano, infatti, un incremento nella diffusione di auto, a parte la Slovenia che si afferma come unica eccezione se consideriamo il suo -4,3%. Per il 2021 la percentuale relativa all’Italia si attesta con un + 0,3% rispetto al 2020 con un totale di 39.822.723 auto sulle strade.

Ma qual è l’età media delle auto in circolazione in Unione Europea? I dati Acea ci permettono anche di rispondere a questo importante quesito. L’età media delle auto è di 12 anni, un dato che dimostra dunque che le vetture circolanti sono piuttosto datate e la diffusione dei veicoli ibridi ed elettrici fa ancora fatica. Ad avere le auto più vecchie sono Grecia ed Estonia, nazioni in cui si arriva ad avere flotte circolanti con un’età di 17 anni. Per l’Italia il dato relativo all’età media delle auto e di 12,2 anni, niente a che vedere con il parco circolante del Lussemburgo che si contraddistingue per essere il più giovane (7,6 anni).

Per concludere, non manca un quadro dettagliato delle motorizzazioni: nel 2021 elettriche e plug-in rappresentavano solamente l’1,5% del parco auto totale. Solo Paesi come Olanda, Svezia e Danimarca avevano una quota superiore al 2%. Nonostante si avvicini sempre di più il ban per le auto dotate di motore endotermico, i modelli benzina e diesel dominano ancora con una quota del 51,1% e del 41,9%.